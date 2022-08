Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte eines verpfuschten Autos, das durch die Zeit reiste

Die britische Regierung finanzierte jahrelang das US-Produkt

Die Verzögerungen des Produktionsstarts führten dazu, dass DMC ständig am Rande der Zahlungsunfähigkeit stand. Immer wieder musste das Unternehmen von der britischen Regierung durch Bürgschaften oder Überbrückungskredite gerettet werden. Als dann im Spätsommer 1980 endlich Auto und Werk fertig waren und der erste DMC-12 in Dunmurry zusammengeschraubt worden war, stellte sich heraus: Bis zur Serienproduktion war es noch ein langer Weg. Denn für den Bau eines Autos brauchte man dreimal so lange wie geplant.

Verlief die Geschichte des DMC-12 bis dahin schon katastrophal, sollte es nun noch schlimmer kommen. Am 21. Januar 1981 ging es offiziell los: Der erste DMC-12 rollte in Belfast vom Band. Wieder war DMC praktisch pleite, es brauchte erneut einen Überbrückungskredit, und als Geldgeber blieb nur der britische Staat übrig. Als dann die ersten Wagen in den USA ankamen, waren sie in einem derart schlechten Zustand, dass teilweise noch zirka 150 Arbeitsstunden pro Wagen notwendig waren, bevor der DMC-12 in den Verkauf gehen konnte. Auch danach häuften sich die Mängel, und es gab mehrere Rückrufaktionen.

Im Lauf des Jahres 1981 – die Lage schien sich stabilisiert zu haben – traf DeLorean eine fatale Entscheidung. Er ordnete an, die Produktionskapazität zu verdoppeln. Fortan stellte die Firma täglich doppelt so viele Fahrzeuge her, als sie verkaufen konnte. Die Folge: Die Parkflächen füllten sich mit DMC-12, doch bald fehlte das Geld, die laufenden Kosten zu decken. Es dauerte nicht lange, bis alles wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrach. Anfang 1981 scheiterten weitere Rettungsversuche, die britische Regierung schickte einen Insolvenzverwalter, und gegen DeLorean wurde ein Haftbefehl wegen Veruntreuung ausgestellt.

Im Oktober 1981 erreichte Nordirland dann eine Meldung, die das endgültige Aus bedeutete: John DeLorean wurde wegen Drogenhandels verhaftet. Damit endete der Traum vom neuen Autokonzern. Der Insolvenzverwalter in Belfast verkündete die Liquidierung, die letzten Mitarbeitenden wurden nach Hause geschickt. DMC meldete Zahlungsunfähigkeit und sah sich auf einem Schuldenberg von mehr als 200 Millionen US-Dollar sitzen. Und so lief am 24. Dezember 1982 der letzte DMC-12 vom Band, einer von knapp 9000 Stück, die dort produziert wurden.

Dank Fluxkompensator zum Kultauto

Zwar ließ sich der Konzern nicht sanieren, doch das Markenimage des DeLorean feierte bald eine geradezu wundersame Rettung. Offenbar hatte dem Auto ein entscheidendes Bauteil gefehlt: ein Fluxkompensator. Jenes Gerät, das Zeitreisen mit dem DMC-12 ermöglichte und freilich nur im Film funktionierte. Diese Geschichte ereignete sich 1985, als der erste Teil der Trilogie »Zurück in die Zukunft« in die Kinos kam und Teenager Marty McFly, verkörpert von Michael J. Fox, mit dem für Zeitreisen gepimpten DeLorean von Doc Brown alias Christopher Lloyd in die Vergangenheit düste. Da der Film derart erfolgreich war, folgten 1989 und 1990 weitere Teile.

Im Drogenprozess wurde DeLorean übrigens freigesprochen, weil sich herausstellte, dass er vom FBI und der Drug Enforcement Administration vorsätzlich zu einer Straftat verleitet wurde. Ein weiteres Auto hat er bis zu seinem Tod 2005 aber nicht mehr gebaut. Auf seinen phänomenalen Aufstieg in die Konzernspitze von General Motors folgte ein tiefer Sturz. Journalist Michael Schäfer kommt in seinem Buch »Zu früh für die Zukunft – Das DeLorean-Drama« zu dem Schluss: »Die Verantwortung für das Scheitern des DMC-12 trägt allein DeLorean, der seine Gier nach Macht, Größe und Anerkennung nicht in den Griff bekam.«