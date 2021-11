Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte des größten zivilen Nuklearunfalls

Das Gebäude stand schon seit zwei Jahren leer, der Wachmann war auch seit einiger Zeit nicht mehr gesichtet worden und die Gelegenheit also günstig: Als die beiden Müllsammler Wagner Mota Pereira und Roberto Alves das stillgelegte medizinische Institut betraten, waren sie auf der Suche nach Altmetall. Hinter einer gepanzerten Tür wurden sie fündig. Sie ahnten nicht, dass sie mit diesem Einbruch, den sie am 13. September 1987 begingen, den bislang größten zivilen Nuklearunfall der Geschichte auslösen würden.

In einem Raum des verlassenen Instituts stießen sie auf einen interessanten Apparat. Ein Strahlentherapiegerät, Modell Cesapan F-3000, das beim Umzug des Instituto Goiâno De Radioterapia zurückgelassen wurde. Unter seiner Haube: hochradioaktives Material. Es war dort nicht vergessen worden. Ein Rechtsstreit mit den neuen Besitzern des Gebäudes verhinderte, dass die Ausstattung entfernt wurde.

Die beiden Müllsammler witterten gutes Geld und transportierten Teile des Geräts mit einer Schubkarre nach draußen. Dann begannen sie, es in seine Einzelteile zu zerlegen. Bei der Kapsel, die die eigentliche Strahlenquelle enthielt, stießen sie an ihre Grenzen. In dem Zylinder steckte das Cäsiumisotop 137, eingeschlossen in einen doppelten Abschirmbehälter aus Blei und Stahl. Tagelang bearbeiteten sie den Behälter, schafften es am Ende aber nur, ihn zu beschädigen, und nicht, wie geplant, auseinanderzubauen. Mit einem Schraubenzieher gelang es ihnen, ein kleines Loch hineinzubohren. Inzwischen stellten sich bei beiden die ersten Strahlenschäden ein, doch einen Zusammenhang zu ihrem neuesten Fund stellten weder sie her noch die Ärzte, die sie um Rat fragten.

Alle bisherigen Artikel der Kolumne »Hemmer und Meßner erzählen« gibt es hier. Die beiden Historikerundbringen jede Woche »Geschichten aus der Geschichte« auf ihrem gleichnamigen Podcast . Auch auf »Spektrum.de« blicken sie mit ihrer Kolumne in die Vergangenheit und erhellen, warum die Dinge heute so sind, wie sie sind.

Wenige Gramm blau schimmerndes Pulver …

Sie brachten dann die Einzelteile des Strahlentherapiegeräts zu einem Schrotthändler. Devair Alves Ferreira kaufte ihnen das vermeintlich harmlose Altmetall ab, und so nahm das Unglück seinen Lauf. Der Schrotthändler schaffte es schließlich doch, die Kapsel aufzubrechen. Sie enthielt 93 Gramm Cäsiumchlorid, ein Pulver, das schwach blau leuchtet. Und dieses Leuchten faszinierte Ferreira so sehr, dass er das Pulver mit nach Hause nahm und in den folgenden Tagen und Wochen seinen Freunden und der Familie etwas davon abgab.