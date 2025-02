Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte einer Welle, die um die Welt ging

Richard Hemmer und Daniel Meßner bringen jede Woche »Geschichten aus der Geschichte«

Es gibt Kunstwerke, die eine Epoche prägen, und es gibt solche, die Zeiten und Kulturen überwinden. »Die große Welle vor Kanagawa«, das berühmteste Werk des japanischen Künstlers Katsushika Hokusai, gehört zweifellos zur zweiten Kategorie. Entstanden Anfang der 1830er Jahre als Teil der Serie »36 Ansichten des Berges Fuji«, hat dieser Holzschnitt nicht nur Generationen von Künstlerinnen und Künstlern inspiriert, sondern er ist auch zu einem Symbol geworden für Naturgewalten, für den Wandel einer Gesellschaft und den Kontakt fremder Kulturen.

Katsushika Hokusai wurde 1760 in Edo, dem heutigen Tokio, geboren. Sein Schaffen erstreckte sich über fast sieben Jahrzehnte, eine außergewöhnlich lange Karriere, in der er unermüdlich experimentierte. Insbesondere die Darstellung von Wellen zieht sich durch sein Werk: Sie tauchen in Landschaftsszenen auf, als Illustration epischer Geschichten, auf Gebrauchsgegenständen und schließlich in jenem Druck, der ihn als Künstler unsterblich machen sollte.

Hokusais Kunst war Teil des so genannten Ukiyo-e. Dabei handelt es sich um ein Genre und eine Kunsttradition, die in Holzschnitten das Leben des städtischen Mittelstands einfing. Darstellungen des Ukiyo-e, was übersetzt »Bilder der fließenden Welt« bedeutet, zeigten zunächst das Vergnügungsviertel in Edo, später auch Natur- und Stadtansichten. Die Holzschnitttechnik machte es möglich, Kunst in hohen Auflagen zu produzieren, sie zu einem erschwinglichen Preis anzubieten und massenhaft zu verbreiten. Dabei war Ukiyo-e ein Geschäft: Verleger beauftragten Künstler, Drucker setzten deren Entwürfe um, und die fertigen Blätter kamen in teils hohen Stückzahlen auf den Markt.