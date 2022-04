Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte eines langen Kabels quer über einen Ozean

»Directors of Atlantic Telegraph Company, Great Britain, to Directors in America: – Europe and America are united by telegraph. Glory to God in the highest; on earth peace, good will towards men.«

Die Antwort kommt von Queen Victoria selbst. Darin gratuliert sie dem damaligen US-Präsidenten James Buchanan zu seinem Erfolg.

Das Kabel ist ein Desaster

Doch die Freude währt nicht lang. Wie sich herausstellt, ist die Übertragungsrate des Kabels einfach zu niedrig. So dauert die vollständige Übertragung der aus 98 Worten bestehenden Antwort der Queen über 16 Stunden.

Diverse Versuche, eine höhere Übertragungsrate zu erreichen, schlagen nicht nur fehl, sondern münden in einer Katastrophe. Edward Whitehouse, Präsident der Atlantic Telegraph Company, beschließt, mehr Volt durch das Kabel zu jagen. Das Resultat: Die Isolierung schmilzt teilweise, schließlich bricht das Kabel.