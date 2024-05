Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte über eine Chemikalie, die deutsche Spione lockte

Ein dilettantisches Missgeschick ließ den Deal auffliegen

Drei Tonnen Phenol verkaufte Edison täglich an die Tarnfirma, wie der Journalist Diarmuid Jeffreys in seinem Buch »Aspirin: The Remarkable Story of a Wonder Drug« schreibt. Bayer war bald wieder mit genügend Phenol versorgt, die Aspirinproduktion lief erneut an und die US-Industrie hatte keine weiteren Kapazitäten, um die Briten mit Pikrinsäure zu unterstützen.

Es lief alles nach Plan aus Sicht der deutschen Verschwörer – allerdings nur kurzzeitig. Denn am 24. Juli 1915 unterlief Albert ein folgenschwerer Fehler. Der US-Geheimdienst hatte ihn schon länger auf dem Radar, da vergaß er auf dem Weg nach Manhattan seine Aktentasche im Zug. Darin befanden sich Dokumente, die viele Einzelheiten über die Phenol-Verschwörung verrieten. Die Akten fielen dem US-Geheimdienst in die Hände. Der reichte die Unterlagen an eine Zeitung weiter, und so erschien am 15. August 1915 in der »New York World«, die für ihre investigativen Recherchen bekannt war, eine Titelgeschichte mit Auszügen aus den geheimen Dokumenten: »How Germany has worked in U.S. to shape opinion, block the allies and get munitions for herself. Told in secret agent‘s letters«, titelte die Zeitschrift.

Damit war der Phenol-Deal, auch »Great Phenol Plot« genannt, Geschichte. Insbesondere stieg der öffentliche Druck auf Edison, den Verkauf kriegswichtigen Materials an eine deutsche Firma zu beenden. Edison fürchtete einen Imageschaden und leitete das überschüssige Phenol fortan an das US-Militär weiter. Der Zeitpunkt war insofern heikel, als die USA noch keine Kriegspartei waren. Doch kurz bevor die Phenol-Verschwörung aufflog, hatte ein deutsches U-Boot das Passagierschiff »Lusitania« versenkt. Beim Untergang starben mehr als 100 US-Bürger, was zu einem Stimmungsumschwung führte – die US-Kriegserklärung erfolgte schließlich zwei Jahre später, im April 1917.