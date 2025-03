Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte, wie aus drei Päpsten einer wurde

Richard Hemmer und Daniel Meßner bringen jede Woche »Geschichten aus der Geschichte«

Alle bisherigen Artikel der Kolumne »Hemmer und Meßner erzählen« gibt es hier. Die beiden Historikerundbringen jede Woche »Geschichten aus der Geschichte« in ihrem gleichnamigen Podcast . Auch auf »Spektrum.de« blicken sie mit ihrer Kolumne in die Vergangenheit und erhellen, warum die Dinge heute so sind, wie sie sind.

Gehüllt in einen grauen Umhang, schlich sich am 20. März 1415 ein Reitknecht heimlich aus der Stadt. In Konstanz am Bodensee fand gerade der größte Kongress des Mittelalters statt – und wie sich bald herausstellen sollte, war der Flüchtige kein Knecht, sondern jener Mann, der den Kongress einberufen hatte: Papst Johannes XXIII. Er war damals aber nicht der einzige Papst. Neben ihm gab es noch zwei weitere Geistliche, die den Anspruch erhoben, die römisch-katholische Kirche als Oberhaupt anzuführen: Gregor XII. und Benedikt XIII.

Papst, Papst und noch ein Papst – das Konzil von Konstanz sollte endlich diese Kirchenspaltung, das Große Abendländische Schisma, überwinden. Daher versammelten sich nicht nur alle Bischöfe der katholischen Welt am Bodensee, sondern zahlreiche weitere Geistliche. Es war ein Treffen der Superlative: Mehr als 30 Kardinäle und 300 Bischöfe, jede Menge Äbte, Priester, Mönche machten sich auf den Weg, dazu noch zahlreiche weltliche Würdenträger, wie der römisch-deutsche König und spätere Kaiser Sigismund (1368–1437) oder die Kurfürsten von der Pfalz und von Sachsen. Sie alle reisten nicht allein, sondern mit großem Gefolge. Der bekannteste Chronist über das Konzil war Ulrich von Richental (1360–1437/38), der 71 weltliche Fürsten und 141 Grafen zählte. Er ging von 70 000 Teilnehmern aus, was über die gesamte Dauer des Konzils, immerhin fast dreieinhalb Jahre, ganz gut hinkommen dürfte.

Papst Johannes XXIII. (1380–1419) kam mit 600 Gefolgsleuten über die Alpen, und die Sache begann viel versprechend für ihn. So konnte er die Mehrheit der Bischöfe und Kirchenmänner hinter sich versammeln. Zunächst jedenfalls. Die anderen beiden Päpste traten den Weg an den Bodensee gar nicht erst an. Sein Einzug Ende Oktober 1414 in Konstanz auf einem weißen Ross, begleitet von der Kurie und mit heiligen Reliquien im Gepäck, war das erste Highlight des Konzils. Es stand in krassem Gegensatz zu seiner klammheimlichen Flucht wenige Monate später. Johannes eröffnete das Konzil auch höchstselbst am 16. November 1414 im Konstanzer Münster – es war die erste von 45 Konzilssitzungen.