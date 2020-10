In Bestform: Hilft Sport gegen Krebs?

Laden... © mit freundlicher Genehmigung (Ausschnitt) Wilhelm Bloch | Der Mediziner ist Leiter des Instituts für Kreislaufforschung und Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Er untersucht aus zellbiologischer und medizinischer Perspektive, wie sich körperliche Belastung auf verschiedene Gewebe auswirkt.

Man muss das Training natürlich an den jeweiligen Gesundheitszustand anpassen. Intensive Belastung bedeutet für Krebspatienten etwas völlig anderes als für einen gesunden Menschen. Was wir hauptsächlich mit ihnen machen, ist Intervalltraining. Das bedeutet, auf eine Phase intensiver Belastung folgt eine Pause. Das regt das Immunsystem mehr an und ist den Menschen eher möglich als eine konstante hohe Belastung. Oder sie machen nur moderaten Sport wie zum Beispiel Walking. Wir sind noch dabei, zu lernen, was den größten Effekt bringt und wie die optimale Dosis-Wirkungs-Beziehung aussieht.

Geht es dabei nur um das Immunsystem?

Nein. Der gesamte Körper soll dadurch gestärkt werden. Eine Tumorerkrankung ist extrem belastend, der Tumor setzt beispielsweise Substanzen frei, die den Muskelabbau fördern. Dem muss man etwas entgegensetzen. Und: Je besser der körperliche Zustand eines Patienten, desto eher ist eine Krebstherapie erfolgreich.

Wann beginnt man als Krebspatient am besten mit dem Training?

Im Prinzip hilft Sport in jedem Stadium. Am besten beginnt man direkt nach der Diagnose mit einer Sporttherapie. Die sollte man dann während der Behandlung fortführen. Dafür muss das Sportprogramm natürlich entsprechend angepasst werden, etwa an den Rhythmus der Chemo- oder Strahlentherapie. Danach sollte eine klassische Rehabilitation erfolgen.

Muss man immer unter ärztlicher Aufsicht trainieren?

Walken gehen kann man natürlich schon auch so. Die Betroffenen sollten sich aber vorab von einem Arzt beraten lassen, der ihren Zustand und ihre Leistungsfähigkeit einschätzt und die Risiken abklärt. Außerdem ist es gut, wenn man unter einem gewissen Monitoring trainiert. Das muss nicht immer in einer Therapieeinrichtung sein, sondern geht ebenso zu Hause. Für eine Studie haben wir die Probanden beispielsweise mit Fitnessarmbändern ausgestattet. Über eine App werden sie von einem virtuellen Trainer angewiesen und bekommen dann auch Feedback.

Verschnaufpause Früher rieten Ärzte Krebspatienten eher dazu, sich zu schonen. Sie befürchteten, dass die körperliche Aktivität den Gesundheitszustand der Menschen verschlechtern, die Wirksamkeit von Krebsmedikamenten beeinträchtigen oder gar die Metastasierung beschleunigen könnte. Dafür gibt es jedoch keine gesicherten Beweise. Im Gegenteil: Zahlreiche Studien belegen, dass Sport die Gesundheit von Krebspatienten verbessert. Und zwar nicht nur physisch, sondern auch psychisch: Sie leiden seltener unter Depressionen oder Ängsten und fühlen sich – etwa durch Training in der Gruppe – sozial besser integriert.

Es ist ja bekannt, dass man durch Sport Krebserkrankungen vorbeugen kann. Wie viel muss man denn trainieren, um sein Risiko maßgeblich zu senken?

Im Prinzip unterscheiden sich die Effekte auf die Primär- und die Sekundärprävention, sprich das Risiko, dass eine Krebserkrankung wiederkommt, nicht so sehr. Je nach Krebsart braucht es dafür aber ein unterschiedliches Maß an Sport. Das wird in metabolischen Äquivalenten (kurz MET von englisch: metabolic equivalent task; Anm. d. Red.) angegeben; der Ruhezustand entspricht dabei 1 MET. Je intensiver der Sport, desto höher die MET-Zahl. Ein Beispiel: Wenn Sie Ihr Brustkrebsrisiko um etwa 25 Prozent senken wollen, sollten Sie mindestens 15 MET pro Woche machen; das wären etwa fünf Stunden walken oder zweieinhalb Stunden laufen. Um Darmkrebs vorzubeugen, ist es besser, 24 MET zu machen. Je früher man damit beginnt, desto besser. Doch man kann auch mit 50 oder 60 Jahren noch was tun.