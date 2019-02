Hirschhausens Hirnschmalz: Patient Erde

Doch das Klima ist ein öffentliches Gut, das keinem gehört und für das sich deshalb auch erst mal keiner richtig verantwortlich fühlt. Um ein Multiorganversagen von Mutter Erde zu verhindern, müssen wir unsere staatlichen Organe aufrütteln, nicht nur zu reden, sondern auch unliebsame Entscheidungen zu fällen. Als man das Rauchverbot in Kneipen einführte, gab es einen Aufschrei, als ginge das Abendland in Konkurs. Und heute will es keiner mehr missen. Menschen können sich an Unsinn adaptieren, warum nicht auch mal an was Sinnvolles? Wenn es Fahrverbote gibt, sollte unsere größte Sorge nicht der Wiederverkaufswert unseres Diesels sein, sondern unsere Kinder: weniger Asthma, Allergien und Lungenentzündung!

Gemeinwohl muss über Eigennutz stehen. Sonst gilt der böse Witz, als Venus die Erde trifft und sagt: »Mensch, du sieht aber schlecht aus!« Darauf die Erde: »Ich habe mir Homo sapiens eingefangen.« – »Ach, das geht vorbei!«