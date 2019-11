Springers Einwürfe: Im Spinnennetz des Kunstbetriebs

Das Leben der Boheme ist hart, ebenso die Auslese. Die Erfolgsstatistik bietet ein schiefes Bild: Während jeder zweite Künstler in der Datei nur mit einer einzigen Ausstellung vertreten ist, bleiben einige wenige Stars fast allgegenwärtig. Die Hälfte aller Kunstwerke geht für weniger als 4000 Dollar weg, aber Auktionsrekorde übersteigen viele Millionen Dollar.

Auch die Netzstruktur ist äußerst inhomogen. Die Stärke der Verbindungen zwischen dem Museum of Modern Art und dem Guggenheim, beide in New York, ist 33-mal so hoch wie im Mittel. In der übrigen Welt scharen sich zwar ebenfalls lokale Cluster um renommierte Zentren, fristen jedoch gegenüber der Kunstmetropole am Hudson River ein relativ abgehängtes Dasein.