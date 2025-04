Krebs verstehen: In welchen Ländern das Brustkrebsrisiko besonders hoch ist

Statistisch gesehen erkrankt fast jeder zweite Mensch im Lauf seines Lebens an irgendeiner Art von Krebs. Weil man selbst betroffen ist oder eine betroffene Person kennt, geht das Thema damit alle etwas an. Gleichzeitig wissen viele Patientinnen und Patienten sowie ihre Angehörigen sehr wenig über die Erkrankung. Was passiert dabei im Körper? Warum bekommt nicht jeder Krebs? Und wie individuell läuft eine Krebstherapie eigentlich ab? Diese und weitere Fragen beantwortet die Ärztin Marisa Kurz in ihrer Kolumne »Krebs verstehen«.

Weltweit erkrankten 2022 mehr als zwei Millionen Frauen an Brustkrebs, rund 670 000 starben daran. Damit ist Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Doch das Risiko dafür ist nicht überall auf der Welt gleich hoch. Ebenso wenig, wie der Zugang zu medizinischer Versorgung gleich gut ist. Das habe ich selbst erlebt, als ich während meines Medizinstudiums eine Zeit lang in Thailand arbeitete: Krebsmedikamente, die ich aus Deutschland kannte, konnten Patienten dort nicht angeboten werden – weil sie zu teuer sind.

Eine Auswertung von Daten aus 185 Ländern zeigt, dass das Risiko einer Brustkrebsdiagnose sehr unterschiedlich verteilt ist: In Australien, Neuseeland, Nordamerika und Nordeuropa sind die Neuerkrankungsraten am höchsten. Dort erhalten etwa 100 von 100 000 Frauen pro Jahr eine entsprechende Diagnose. In Süd- und Zentralasien, Mittel- und Ostafrika liegt die Rate mit rund 25 von 100 000 Fällen hingegen deutlich niedriger. Insgesamt zeigt ein Blick auf die Entwicklung der letzten zehn Jahre: In ungefähr der Hälfte von 50 untersuchten Ländern steigen die Brustkrebsraten jedes Jahr um ein bis fünf Prozent, am stärksten in Bahrain, Korea und Japan sowie in ärmeren Ländern. In Slowenien, Kroatien, Estland und Ecuador nehmen die Krebsfälle bei Frauen unter 50 Jahren zu.

Überraschend: In dieser Studie haben Frauen aus Frankreich das höchste Lebenszeitrisiko, an Brustkrebs zu erkranken. Statistisch gesehen trifft es dort eine von neun Frauen. Doch laut Daten des RKI liegt das Risiko in Deutschland sogar noch höher: Demnach erkrankt hier zu Lande etwa eine von acht Frauen im Lauf ihres Lebens an Brustkrebs.