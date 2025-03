Schlichting!: Der wahre Kern des indischen Seiltricks

Schaut man sich den Vorgang genauer an, so fällt auf, dass das Band nicht ungeordnet im Gefäß untergebracht wird. Es liegt vielmehr flach in langen Schleifen, so dass stets dieselbe Seite nach oben zeigt. Dafür muss es wegen der begrenzten Größe des Behälters nicht nur an den Rändern in sich selbst zurückgefaltet werden, sondern es wird zugleich schrittweise verschoben und zu einer Art Rosette gelegt. Das nutzt die Grundfläche optimal aus. Über der ersten Schicht folgen dann eine zweite und gegebenenfalls noch weitere, bis das Band in ganzer Länge untergebracht ist.

© H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Gestapelte Rosette | Um das Band für seinen Aufstieg vorzubereiten, wird es in einer Schale zu leicht versetzten, vertikalen Schlaufen zusammengelegt.

Auf die Weise entsteht ein lockeres Gebilde, das trotzdem unter Spannung steht: Wegen der Biegungen an den Umkehrpunkten hat es elastische Energie gespeichert. Drückt man es mit der Hand vorsichtig ein wenig zusammen, federt es zurück.