Die fabelhafte Welt der Mathematik: Warum auf die 16 nicht die 32 folgt

Seltsame Pizza-Muster

Bei nur einem Punkt kann man die Pizza nach den genannten Regeln nicht teilen, es gibt also nur ein Stück. Bei zwei Punkten lässt sich die Fläche, wenn man die Punkte verbindet, in zwei schneiden. Bei drei Punkten kann man drei Schnitte vornehmen, wodurch die Fläche gevierteilt wird. Bei vier Punkten sind es sechs Schnitte und es ergeben sich acht Pizzastücke und so weiter. Wie sich herausstellt, verdoppelt sich anfangs die Anzahl der entstehenden Stücke pro hinzukommendem Punkt. Doch sobald man sechs Punkte vorgesetzt bekommt, bricht das Muster zusammen, die Pizza besteht dann aus 31 Stücken. Aber warum?

© spaxiax / Getty Images / iStock; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Schnittmuster einer Pizza | Wenn man Punkte (beginnend mit einem bis hin zu sechs Punkten) am Rand markiert und eine Pizza davon ausgehend aufteilt, ergeben sich daraus 1, 2, 4, 8, 16 oder 31 Stücke.

Um das zu verstehen, braucht man eine Formel, die angibt, wie viele Flächen für n Randpunkte entstehen. Das direkt zu ermitteln, ist gar nicht so leicht. Deshalb starten wir mit einem einfacheren Zusammenhang und zählen zunächst die Schnitte, die sich durch n Punkte ergeben, wenn man sie alle mit einem Pizzaschneider miteinander verbindet. Das heißt, eigentlich suchen wir die Anzahl aller Punktepaare. Wer im Kombinatorik-Unterricht in der Schule aufgepasst hat, weiß, dass es dafür eine griffige Größe gibt, den Binomialkoeffizienten B: B(n,2) = n!/(2!(n−2)!). Das lässt sich am Beispiel mit n = 5 Randpunkten schnell überprüfen, in diesem Fall gibt es B(5,2) = 10 Schnitte.

© spaxiax / Getty Images / iStock; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Die Zerteilung einer Pizza ausgehend von fünf Punkten

Ähnlich kann man vorgehen, um herauszufinden, wie oft sich die Schnittkanten kreuzen. Eine einfache Überlegung liefert diese Lösung: Betrachtet man die Pizza mit einem, zwei oder drei Punkten am Rand, kreuzen sich die Schnitte nicht (außer an den Randpunkten natürlich). Ab vier Schnitten gibt es hingegen einen Schnittpunkt in der Mitte, an dem sich zwei der Schnittkanten in die Quere kommen. Pro vier Punkte hat man also einen Schnittpunkt. Damit lässt sich deren Anzahl wieder durch einen Binomialkoeffizienten ausdrücken: B(n,4), bei n am Rand verzeichneten Punkten. Für das Beispiel mit n = 5 Randpunkten ergibt das B(5,4) = 5 Schnittpunkte auf der Pizza.