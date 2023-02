Die fabelhafte Welt der Mathematik: Streit um Unendlichkeiten und Anti-Unendlichkeiten

Tatsächlich gelang es erst Abraham Robinson im Jahr 1966, eine mathematische Theorie der Infinitesimalen zu entwickeln. Er baute dabei auf abstrakten Erkenntnissen von Kurt Gödel auf, der das Gebiet der Logik kurz zuvor revolutioniert hatte. Gödel hatte einen Weg gefunden, mit den Mitteln der Mathematik über das Fach selbst nachzudenken. Einen bestimmten Bereich des Fachs, etwa die Standardanalysis, wie Weierstraß sie beispielsweise definiert hatte, kann man als »Universum« M ansehen. Wir Menschen haben eine Sprache L entwickelt, um über solche Universen nachzudenken. Diese Sprache umfasst Formeln und formale Aussagen. Jeder Satz in L sagt etwas über das Universum M aus, das entweder richtig oder falsch ist (zum Beispiel: 1 + 1 > 1, was korrekt ist). Alle falschen Aussagen kann man hingegen umkehren, so dass auch sie zu einer richtigen Aussage werden. (Natürlich kennen wir in der Realität weder alle richtigen noch alle falschen Aussagen – sonst hätten wir alle Rätsel der Analysis gelöst. Es handelt sich also um eine rein theoretische Überlegung.) Nun kann man alle richtigen Aussagen aus L und alle negierten falschen Aussagen aus L in eine Sammlung K zusammenfassen. M ist dann eine Art »Modell« für K: Jede Aussage in K ist bezüglich M korrekt. Wie Gödel gezeigt hat, können auch andere Modelle, zum Beispiel M*, zu K gehören. M* könnte völlig andere Objekte enthalten als M, aber die gleichen Zusammenhänge aufweisen, so dass sich die gleiche Sammlung an richtigen Aussagen K ergibt.

Angenommen, M bestehe aus allen Fischen innerhalb eines Sees. Über die Tiere lassen sich allerlei Aussagen treffen, etwa dass einer der Fische schneller schwimmen kann als ein anderer. M* könnte hingegen den gesamten See umfassen, also auch das Wasser. Damit ließe sich immer noch jede Aussage über M auf M* übertragen. Ähnlich lässt sich die Standardanalysis mit reellen Zahlen (in diesem Fall M) auf ein größeres Modell erweitern. Das konnte Robinson zeigen, indem er zwei Kernaussagen der Logik benutzte:

Vollständigkeit (Gödel hat glücklicherweise nicht nur zwei Unvollständigkeitssätze bewiesen, sondern auch einen Vollständigkeitssatz): Eine Menge logischer Aussagen ist genau dann widerspruchsfrei, wenn es ein Universum gibt, in dem sie alle wahr sind. Kompaktheit: Angenommen, es gibt eine Sammlung von Aussagen, deren Teilmengen alle in M wahr sind. Dann ist jede endliche Teilmenge von ihnen widerspruchsfrei. Damit muss es wegen der Vollständigkeit ein Universum geben, in der die gesamte Sammlung dieser Aussagen wahr ist.

Der zweite Punkt führt zu dem Ergebnis, dass es zwangsläufig ein Universum gibt, in dem Infinitesimale existieren. Denn die bereits von Archimedes genutzte Definition von Infinitesimalen ε>0 liefert unendlich viele wahre Aussagen in unserem gewöhnlichen Mathe-Universum der reellen Zahlen: ε < 1⁄ 1 , ε < 1⁄ 2 , ε < 1⁄ 3 , … Aus der Kompaktheit folgt, dass jede endliche Teilmenge dieser Aussagen widerspruchsfrei ist. Die Vollständigkeit besagt dann, dass es ein Universum gibt, in dem alle gleichzeitig wahr sind. Demnach muss es also ein Universum mit Infinitesimalen geben, das die reellen Zahlen erweitert. Auf analoge Weise lässt sich ein Universum konstruieren, in dem Unendlichkeiten ω existieren, wenn man folgende Aussagen betrachtet: ω > 1, ω > 2, ω > 3, …

Viel Verbreitung hat die so genannte »Nichtstandardanalysis«, in der Infinitesimale existieren, bisher nicht gefunden. Die Theorie ist zwar durchaus interessant, allerdings fallen Berechnungen in dem Bereich oft extrem kompliziert aus. Um Beweise zu führen, sind Standard-Analysis-Methoden meist geeigneter.