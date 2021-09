Grams' Sprechstunde: Bringt die Corona-Impfung den Zyklus durcheinander?

Unter den vielen Fragen, die nach wie vor zum Thema Covid-19-Impfung kursieren, ist auch die nach einer möglichen Beeinflussung der Periode. Einige Frauen und Personen mit Uterus haben nach der Covid-Impfung eine vorübergehende Veränderung des Zyklus bemerkt und waren verwundert bis erschrocken, was das zu bedeuten habe. In den sozialen Medien sah ich mehrere Diskussionen darüber. Viele Betroffenen fühlten sich teils alleingelassen, waren teils erbost, weil sie vor der Impfung nicht auf diese mögliche Folge hingewiesen wurden und es überhaupt nur wenig Informationen dazu gibt. Verständlich, dass es hier Aufklärung braucht!

Zunächst einmal: Der Zyklus unterliegt einer Vielzahl von Einflüssen körperlicher und psychischer Natur, über die wir längst nicht alles wissen. Hier einzelne Ursachen dingfest zu machen, ist nicht so leicht – schon allein, weil es ein typischer Fall für den »Post hoc ergo propter hoc«-Fehlschluss (»danach geschehen, also deshalb geschehen«) ist. Will sagen: Nicht alles, was zum Beispiel nach einer Impfung auftritt, muss ursächlich durch sie bedingt sein, so auch Zyklusstörungen. Aber schauen wir uns mal an, was die Wissenschaft darüber weiß.

Die US-Infektionsschutzbehörde CDC (Centers of Disease Control) befasst sich seit einiger Zeit mit Berichten über Zyklusstörungen nach der Impfung. Vorab ist sicher interessant, dass etwaige Veränderungen in dieser Richtung in den Phase-III-Studien mit etlichen zehntausenden Probandinnen wohl nicht registriert worden sind. Meldungen dazu gab es erst nach Beginn der Impfkampagne.

Möchten Sie eine mögliche Nebenwirkung der Corona-Impfung melden? Das Paul-Ehrlich-Institut bietet zwei Wege an: mit der App »SafeVac 2.0« und auf der Website https://nebenwirkungen.bund.de.

Die seither vorliegenden Daten zeigen, dass die befragten Frauen über ein breites Spektrum an Veränderungen ihrer Periode berichteten. In einigen Fällen traten sie früher, stärker und schmerzhafter auf, in anderen Fällen waren sie leichter als gewohnt und setzten später ein. In den allermeisten Fällen betrafen sie nur einen oder wenige Zyklen. Ein großer Prozentsatz der Frauen und Personen mit Uterus beobachtete aber keine Veränderungen.