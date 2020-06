Freistetters Formelwelt: Kann ein Mond einen Mond haben?

Entdeckt haben wir bis jetzt allerdings noch keinen Mond eines Mondes. Zumindest nicht im Sonnensystem. Aber bei den Planeten anderer Sterne haben wir vielleicht mehr Glück. Noch steht die zweifelsfreie Identifizierung eines extrasolaren Mondes zwar noch aus. Doch geben muss es solche Himmelskörper, und es ist durchaus möglich, dass so ein Exomond selbst auch einen Mond hat.

Juna Kollmeier von der Carnegie Institution of Washington und Sean Reymond von der Universität Bordeaux haben das in einer Arbeit aus dem Jahr 2018 untersucht und einige gute Kandidaten identifiziert. Und gleich eine Anregung geliefert, wie solche Monde von Monde genannt werden könnten: »submoons«, also »Untermonde«. Andere Vorschläge lauteten »Mondmond« oder »Mooond«. Zum Glück haben wir ja noch ein wenig Zeit, bis wir so ein Objekt tatsächlich entdecken. Bis dahin fällt uns ja vielleicht noch ein vernünftiger Name ein.