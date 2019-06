Freistetters Formelwelt: Kein Bedarf an Außerirdischen

Solche Zusammenhänge lassen sich immer finden, wenn man Zahlen ausreichend kreativ miteinander kombiniert. Smyths Rechnungen etwa funktionierten nur, weil er (ohne irgendeine archäologische Grundlage) als Längeneinheit das »Pyramindenzoll« mit 2,54 Zentimetern definierte. Sucht man lange genug, findet man auch etwas. Der Zusammenhang allein begründet aber noch keine Bedeutung. Angesichts all der Möglichkeiten, Zahlen zu kombinieren, wäre es eher überraschend, würde man nichts finden.

Was Smyth, von Däniken und all die anderen »Pyramidologen« tun, hat nichts mit echter Wissenschaft zu tun. Man kann nicht einfach so lange suchen, bis man etwas Bestätigendes findet, was man gerne bestätigt sehen würde. Man muss sich auch überlegen, welche Aussagekraft die »Bestätigung« hat – im Fall der Pyramide eben absolut keine. Aus ihren Abmessungen kann man alles ableiten, was man möchte. Das macht die Pyramidologie komplett beliebig – und damit vollständig wertlos, um etwas Konkretes über die Welt zu lernen.

