Die fabelhafte Welt der Mathematik: Wie ein Pirat die Mathematik bis heute prägt

Das Leben von Sir Walter Raleigh (1552–1618) war überaus ereignisreich: Er stand in der Gunst von Queen Elizabeth I., die ihn 1585 sogar zum Ritter schlug. Als er allerdings ohne Erlaubnis der Majestät eine ihrer Hofdamen heiratete, wurde er für einige Jahre in den Tower of London gesperrt. Nach seiner Entlassung führte er einige Expeditionen nach Südamerika an, wo er (erfolglos) nach dem sagenumwobenen Ort »El Dorado« suchte, der unvorstellbare Goldschätze bergen sollte. Nach dem Tod von Queen Elizabeth wurde er erneut ins Gefängnis geschickt, weil er angeblich Teil einer Verschwörung war, mit dem Ziel, den neuen König James vom Thron zu stürzen. Nachdem er wieder entlassen wurde, setzte er seine Suche nach El Dorado fort. Als seine Seeleute allerdings einen spanischen Außenposten plünderten, musste Raleigh erneut ins Gefängnis und wurde dort hingerichtet.

Harriot konnte keine Antwort darauf finden. Deshalb schrieb er 1606 einen Brief an den Astronomen Johannes Kepler (1571–1630), in dem er von dieser Frage berichtete. Kepler schien das Thema ebenso zu faszinieren, denn fünf Jahre später veröffentlichte er eine These, die als keplersche Vermutung in die Geschichte einging: Demnach ist die dichteste Anordnung von Kugeln jene, die man beim Stapeln von Orangen im Supermarkt (oder von Kanonenkugeln auf Schiffen) beobachtet: Man startet mit einer Kugel in der Mitte und fügt zunächst sechs Exemplare darum herum. Diese Kugeln bilden gewissermaßen ein Sechseck. Dieses Polygon hat den Vorteil, dass man damit die gesamte Ebene lückenlos pflastern kann. Das heißt, man kann das sechseckige Muster auf der ganzen Ebene vervielfältigen. Anschließend bildet man eine zweite Schicht, indem man die Kugeln in die entstandenen Hohlräume setzt, wie bei einem Eierkarton. Die dritte Schicht entspricht wieder der ersten – und so setzt sich die Anordnung fort. Kepler konnte berechnen, wie viel Freiraum durch eine solche Stapelung entsteht: etwa 26 Prozent.

© Cdang / Dichte Kugelpackungen / CC BY-SA 3.0 CC BY-SA (Ausschnitt) Dichteste Kugelpackung | Kepler vermutete, dass diese Anordnungen von Kugeln die dichteste Packung ergeben.

Ist das das beste Ergebnis, um Kugeln zu schichten? 26 Prozent Leerraum klingt nicht nach einer besonders guten Packung. Tatsächlich lässt sich eine endliche Anzahl von Kugeln deutlich effizienter anordnen: Zum Beispiel ist es platzsparender, fünf Kugeln hintereinander wie eine Art Wurst aufzureihen. Doch das keplersche Problem dreht sich um unendlich viele Kugeln in drei Raumdimensionen. Andere Konfigurationen, die Kepler untersuchte, erzeugten größere Lücken. Ob das sechseckige Muster aber auch wirklich das optimale ist, konnte er nicht belegen. 1773 bewies Joseph Louis Lagrange (1736–1813) den zweidimensionalen Fall: Er konnte zeigen, dass die platzsparendste Anordnung von Kreisen in der Ebene die Sechseck-Konfiguration ist, bei der ein Kreis von sechs anderen umgeben ist. Dadurch erhält man eine Dichte von etwa 90 Prozent, es gibt also nur 10 Prozent Leerraum.

© Inductiveload / Kreispackung / public domain (Ausschnitt) Dichteste Kreispackung | Kreise sind in der Ebene am dichtesten beisammen, wenn man sie entlang eines hexagonalen Gitters anordnet.

Zu beweisen, dass eine bestimmte Anordnung optimal ist, erweist sich als extrem schwierig. Man kann einfach berechnen, wie dicht eine Formation ist. Damit lässt sich relativ schnell überprüfen, ob eine Konfiguration dichter ist als eine andere. Aber zu zeigen, dass es keine Möglichkeit gibt, Kugeln platzsparender zu stapeln, ist eine Mammutaufgabe. Schließlich kann man nicht einfach alle unendlich vielen Anordnungen durchgehen und vergleichen.