Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte der genialsten Mathematikerin des 19. Jahrhunderts

»Nein, ich hoffe um der Hunde willen, dass sie nicht so unglücklich sein können wie die Menschen und besonders die Frauen« Sofja Kowalewskaja

1883 erschütterte sie die Nachricht vom Selbstmord ihres tief verschuldeten Ehemanns. Es war jedoch Ironie des Schicksals – sein Tod gab Kowalewskaja eine neue Freiheit. Denn als Witwe durfte sie angestellt werden. Und so schaffte es Mittag-Leffler trotz einiger politischer Widrigkeiten, sie als Privatdozentin an die neu gegründete Stockholmer Universität zu berufen. Schnell nahm sie dort das Fachkollegium für sich ein, die Zeitung »Dagens Nyheter« bezeichnete sie sogar als »Königin der Wissenschaft«. Zwar bekam sie von konservativer Seite immer wieder Gegenwind, doch ihre härteste Kritikerin war sie selbst: »Habe heute meine erste Vorlesung gehalten. Weiß nicht, ob es gut oder schlecht war, weiß bloß, sehr traurig war’s, nach Hause zu kommen und sich so einsam in der weiten Welt zu fühlen.«

Herausgeberin, Professorin, Preisträgerin

Allzu schlecht waren ihre Vorlesungen wohl sicher nicht, da Kowalewskaja für fünf Jahre auf eine außerordentliche Professur berufen wurde und als erste Frau die Fachzeitschrift »Acta Mathematica« herausgab. Die Aufnahme in die Schwedische Akademie der Wissenschaften blieb ihr verwehrt, doch darüber sollte der Prix Bordin sie 1988 eigentlich hinwegtrösten. In einem Brief an Mittag-Leffler im Januar 1889 beschreibt sie jedoch das Gefühl innerer Leere nach der Preisverleihung: »Von allen Seiten erhalte ich Glückwunschschreiben und vermöge einer wunderlichen Ironie des Geschickes habe ich mich nie in meinem Leben so unglücklich gefühlt wie jetzt. Unglücklich wie ein Hund! Nein, ich hoffe um der Hunde willen, dass sie nicht so unglücklich sein können wie die Menschen und besonders die Frauen.«

Im Juni 1890 folgte ihr letzter großer Triumph: Als erste Frau der Neuzeit wurde sie unbefristet Professorin in Stockholm. Anfang 1891 erkrankte sie jedoch schwer und starb kurz darauf mit nur 41 Jahren.

Zum Zeitpunkt ihres Todes hatte sie das Unmögliche möglich gemacht, wie es die französische Mathematikerin Michéle Audin in ihrem Buch »Remembering Sofya Kovalevskaya« beschreibt und auch der Mathematiker Reinhard Bölling: Sie war anerkannt im Kreis der führenden Mathematiker Europas. Damit legte Sofja Kowalewskaja einen Grundstein dafür, dass Frauen heute in den Naturwissenschaften nicht mehr nur Ausnahmeerscheinungen sind, obgleich in vielen Wissenschaftsdisziplinen noch viel zu wenige Forscherinnen tätig sind – etwa in der Mathematik. Die höchste Auszeichnung in diesem Feld, die Fields-Medaille, macht das deutlich. Den Preis gibt es seit 1950, aber gewonnen haben ihn bisher nur zwei Frauen: 2014 die inzwischen verstorbene Maryam Mirzakhani und 2022 Maryna Viazovska.