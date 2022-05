Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte des Artischockenkriegs von New York

Am 21. Dezember 1935 fuhr Fiorello LaGuardia in die Bronx zu einem der größten Gemüsemärkte der Stadt. 25 Polizisten begleiteten den Mann, als er sich auf die Ladefläche eines Lkw stellte und verkündete: Ab dem 26. Dezember sei es in New York untersagt, Artischocken zu verkaufen, anzubieten oder zu besitzen. Das Verbot war der Höhepunkt eines Konflikts, der als Artischockenkrieg in die Geschichte einging.

Die Artischocke, ein Distelgewächs, von dem wir uns die faustgroßen Blütenköpfe schmecken lassen, stammt aus dem Mittelmeerraum. Und die meisten Artischocken weltweit werden in Italien angebaut. Nachdem sich damals viele italienische Migrierende in den USA niedergelassen hatten, kultivierten einige von ihnen dort Cynara scolymus. Um 1900 hatte sich ein reger Handel entwickelt, doch im Vergleich zu anderen Gemüsesorten fristete die Artischocke eher ein Nischendasein.

Alle bisherigen Artikel der Kolumne »Hemmer und Meßner erzählen« gibt es hier. Die beiden Historikerundbringen jede Woche »Geschichten aus der Geschichte« auf ihrem gleichnamigen Podcast . Auch auf »Spektrum.de« blicken sie mit ihrer Kolumne in die Vergangenheit und erhellen, warum die Dinge heute so sind, wie sie sind.

Beliebt war das Gemüse vor allem bei den italienischen Auswanderern, von denen die meisten an der Ostküste etwa in New York oder New Jersey lebten. Angebaut wurden Artischocken aber mehr als 4000 Kilometer entfernt an der Westküste in Kalifornien, wo deutlich bessere klimatische Bedingungen dafür herrschten. Der Anbau konzentrierte sich dort in einer Gegend: der Küstenstadt Half Moon Bay, die ungefähr 40 Kilometer südlich von San Francisco liegt.

Der Aufstieg des Artischockenkönigs

Ab 1917 taten sich die kalifornischen Artischockenfarmer zusammen und organisierten den Vertrieb gemeinsam über die Half Moon Bay Artichoke Association. Sie dominierten so fast den gesamten Handel mit Artischocken in den USA – was sich auch auf den Preis auswirkte. Die Gewinnspanne war sensationell. Kostete eine Artischocke in San Francisco nur fünf Cent, lag der Preis in New York bei einem Dollar. Mit dem Gemüse ließ sich also gutes Geschäft machen. Das fiel auch der Mafia auf. Vor allem einem Mann, der später als Artischockenkönig bekannt wurde: Ciro Terranova (1888–1938).