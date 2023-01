Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte eines Forschers, der in die Fänge der Nazis geriet

Seinen Aufstieg zum Star der Wissenschaftstheorie erlebte er nicht mehr. Zu Lebzeiten war er als Mikrobiologe bekannt, heute viel mehr als Erkenntnistheoretiker. Das liegt an einer kurzen Erwähnung in einem Vorwort. Der Wissenschaftshistoriker Thomas S. Kuhn (1922–1996) veröffentlichte ein Jahr nach Flecks Tod das Buch »Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen«. Ein Bestseller, der einen neuen Blick auf die Wissenschaft bot. Kuhn erwähnte Fleck nicht prominent in seinem Buch, sondern merkte nur im Vorwort an, dass er zufällig auf dessen Werk gestoßen sei, das einige seiner Gedanken vorwegnehmen würde.

Fleck interessierte sich nämlich dafür, wie eine wissenschaftliche Tatsache überhaupt entsteht. In seinem Buch geht er davon aus, dass nicht Einzelne eine neue Erkenntnis gewinnen, sondern immer nur eine Gemeinschaft. Das Radikale an seinem Ansatz war, dass es keine absoluten Wahrheiten gebe, weil Wissen nicht losgelöst und unabhängig vom Menschen existiert. So wurde Fleck durch eine lapidare Erwähnung in einem Vorwort zum Vordenker der modernen Wissenschaftsforschung.