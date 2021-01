Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte vom Raub des größten Dinosaurierskeletts

Wie kamen die Fossilien nach Berlin?

Am Ende wurde vier Jahre lang gegraben, in einem Ausmaß wie selten zuvor bei paläontologischen Unternehmungen: Bis zu 500 Arbeiter, die meisten aus der afrikanischen Bevölkerung, legten die Fossilien frei. In tagelangen Märschen trugen sie insgesamt 225 Tonnen Knochen in 800 Transportkisten zum Hafen, von wo diese dann nach Berlin verschifft wurden. Im Museum für Naturkunde lagern noch heute ungeöffnete Kisten der Tendaguru-Expedition.

Doch wie war es überhaupt möglich, dass die deutschen Forscher die Fossilien nach Berlin überführen durften? Nach damaliger Rechtslage gehörte der Grund und Boden am Tendaguru dem Deutschen Reich. Allerdings nur, weil sich die Deutschen selbst zum Eigentümer ernannt hatten! Die Kolonialverwaltung hatte das Land 1908 als »herrenlos« deklariert und als Kronland annektiert. »Derartige Kronlandserklärungen erfolgten im Zuge der wirtschaftlichen Erschließung der Kolonie und stellten faktisch eine Enteignung und Vertreibung der lokalen Bevölkerung dar«, heißt es dazu beim Berliner Museum für Naturkunde. Das Deutsche Reich hatte das Land – und die darin befindlichen Fossilien – demnach alles andere als rechtmäßig erworben.

Laden... © Ingo Schulz / imageBROKER / picture alliance (Ausschnitt) Giraffatitan brancai | Das im Berliner Museum für Naturkunde aufgebaute Skelett des Dinosauriers Giraffatitan brancai (zuvor Brachiosaurus brancai) misst 13,27 Meter in der Höhe.

Die spektakulärsten Dinosaurierfunde kamen im 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem in den USA ans Licht. Eines der bekanntesten und größten Skelette war der in Pittsburgh entdeckte Diplodocus carnegii, benannt nach dem Millionär Andrew Carnegie. Dieser schickte Abgüsse des Diplodocus an viele Museen in Europa, weshalb das Skelett in Paris, Wien, Bologna, Madrid und seit 1908 auch in Berlin bewundert werden konnte.

Das größte montierte Dinosaurierskelett der Welt

Aber die Funde am Tendaguru übertrafen alles, was bis dahin bekannt war. Allerdings vergingen einige Jahre, bis der erste Dinosaurier in Berlin ausgestellt wurde. Erst 1924 war es so weit: Im Lichthof des Museums für Naturkunde baute man einen Kentrosaurus auf, einen Vogelbeckensaurier aus der Gruppe der Stegosauria. Das heutige Highlight der Ausstellung kam dann 1937 dazu: der Brachiosaurus brancai.