Zeitsprünge: Kleine Geschichte einer Gaunerei, die die Philosophie veränderte

Geld bedeutet Freiheit

Für Voltaire und La Condamine bedeutet dieser Reichtum nun vor allem die große Freiheit. La Condamine finanziert seine Forschungsreisen, unter anderem nach Südamerika, und gilt heute als Wegbereiter Alexander von Humboldts.

Und Voltaire? Der verwendet das Geld, um mit diversen Investitionen noch mehr Geld zu machen. Vor allem aber gibt ihm sein Reichtum die Unabhängigkeit, um das zu tun, was er am besten kann: Schreiben und Einfluss nehmen. Mit 36 Jahren steht er gerade erst am Anfang einer langen Karriere als Philosoph und Lieblingsgast diverser Königshöfe, unter anderem jenem von Friedrich dem Großen.

Viele seiner Werke, vor allem die, in denen er die Ideale der Aufklärung in Worte fasst, schreibt er schließlich in seinem Château de Ferney, das er sich nach seiner Rückkehr nach Frankreich zulegt und restauriert. Seine Impulse für die Philosophie, die der Welt einen Helden der Aufklärung bescherten, verdanken sich also auch einer schlecht konzipierten Lotterie und zwei Männern, die diese Tatsache hemmungslos auszunutzen wussten.