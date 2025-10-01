Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte einer Königinmutter und ihres Kampfs um den Schemel

März 1900, in der westafrikanischen Stadt Kumasi. Frederick Hodgson trat vor die versammelten Oberhäupter der Asante. Der Gouverneur der britischen Goldküste wollte wissen, warum er nicht auf dem Goldenen Schemel sitze. Es war ein Affront sondergleichen. Der Goldene Schemel war nicht einfach ein Möbelstück, sondern das heiligste Symbol der Asante. Der Stuhl verkörperte die Seele ihrer Nation. Nicht einmal ihr Großkönig nahm darauf Platz. Hodgsons Forderung verletzte den Glauben, das Recht und die Tradition der Asante. Doch die Würdenträger schwiegen. Dann, in der Nacht, formte sich Widerstand: Yaa Asantewaa, die Königinmutter von Ejisu, erhob ihre Stimme.

Die Asante (oder Aschanti), die noch heute einen großen Teil der Bevölkerung Ghanas ausmachen, gehören zur Gruppe der Akan in Westafrika. Ihre Wanderungen hatten sie ab dem 11. Jahrhundert aus dem Tschad in ein waldreiches Gebiet geführt, das sich im heutigen Ghana und der Elfenbeinküste erstreckt. Aus Jägern und Sammlern waren Ackerbauern geworden, aus kleinen Siedlungen Dörfer, aus Dörfern ein Netz von Herrschaftsgebieten. Der Name Asante – »wegen des Krieges« – deutet an, dass sich die Gruppe im Kampf gegen andere zusammengeschlossen hatte, insbesondere gegen die Dankyira.

Den Zusammenhalt garantierte vor allem der Gründungsmythos der Asante. So habe im 17. Jahrhundert der Priester und Gesetzgeber Okomfo Anokye einen goldenen Schemel vom Himmel herabschweben lassen und ihn an Osei Tutu übergeben, den ersten Asantehene, den Großkönig der Asante. Anokye ließ die Schemel der anderen Akan-Herrscher vergraben und erklärte den Goldenen Stuhl zum Symbol, das alle anderen überrage. Die Herrschaft Osei Tutus war somit spirituell legitimiert. Zum einzig wahren König erhoben, besiegte Osei Tutu um 1700 die Dankyira, vereinte dutzende Gebiete und machte Kumasi zur Hauptstadt. Der Schutz des Goldenen Schemels wurde zur obersten Pflicht: Ohne ihn, so die Warnung, würde die Nation zerfallen.

Eine Besonderheit der Asante war, dass die Thronfolge über die mütterliche Linie lief. In einer Welt, in der sich eine Vaterschaft nicht zweifelsfrei prüfen ließ, sorgte diese Regel für Klarheit. Im Zentrum der Herrscherfamilie stand daher die Königinmutter. Sie wählte den König, beriet ihn, knüpfte Koalitionen und schützte den Fortbestand der Dynastie. Starb ein König, trat nicht sein Sohn die Erbfolge ab, sondern oft der Sohn seiner Schwester. Frauen hatten dennoch keinen Anspruch auf den Königstitel, aber sie gebaren die Könige und sicherten so die Zukunft der Linie.

Der Reichtum der Asante lockte die Kolonialisten

Wie in vielen westafrikanischen Königreichen bildete Gold die Grundlage der Macht. Anfangs aus Flussläufen und später aus Minen gewonnen, finanzierte es Waffen, Handel und den Bau von Palästen. Das Handwerk machte den beinahe unermesslichen Reichtum sichtbar. Etwa in Form des berühmten Webstoffs Kente, der bei den Asante einst Rang und Klan codierte. Goldschmiede fertigten Schmuck, Schwerter und Embleme. Kumasi beeindruckte Besucher mit seinen sauberen Straßen, verputzten Häusern, Messingdächern und vergoldeten Fenstern. Die Stadt prunkte mit Wohlstand und Souveränität – bis sie zum Ziel kolonialer Ansprüche wurde.

Im 18. Jahrhundert drängten die Briten von der Küste ins Landesinnere, um den Handel und die Goldminen unter ihre Kontrolle zu bringen. Anfangs lief es für die Kolonialisten allerdings nicht so gut. 1824 fiel ihre Streitmacht bei Nsamanko, und der britische Gouverneur, genauer gesagt sein Schädel, endete als Kriegstrophäe. Diese eine Niederlage hielt den Vormarsch der Briten jedoch nicht auf. Nach mehreren Kriegen erreichten ihre Truppen 1874 Kumasi, plünderten den Palast, sprengten den Bau und brannten die Stadt nieder. Der Nimbus der Unbesiegbarkeit war gebrochen. Das Reich bestand zwar fort, doch unter Aufsicht der Kolonialbehörden.