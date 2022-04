Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte eines Mannes, der mit Tauben Raketen steuern wollte

Tauben für den Kriegseinsatz

Für Skinner war demnach das Verhalten von Lebewesen vorhersagbar und kontrollierbar. Diese Erkenntnis wollte er nun für die Raketensteuerung nutzen. Wie wäre es, schlug er vor, wenn konditionierte Tauben in der Rakete säßen und die Richtung vorgäben? Denn die Geschosse müssen auf ihrer Flugbahn ständig stabilisiert und der Kurs immer wieder justiert werden. Etwas, was nach Skinners Ansicht Tauben übernehmen könnten. Allein technisch ließ sich eine Steuerung Anfang der 1940er Jahre nämlich noch nicht umsetzen.

Nazi-Deutschland setzte im Zweiten Weltkrieg ab 1944 die Rakete Aggregat 4 ein, besser bekannt als V2. Sie war mit einem sehr modernen Steuerungssystem ausgestattet, welches das Flugobjekt selbst auf Kurs halten konnte. Sie gilt daher als eine der ersten Lenkflugkörper. Das OSRD in den USA suchte angesichts dessen fieberhaft nach einer Lösung für die eigene schwache Luftabwehr.

Skinner nannte seinen Vorschlag »Project Pigeon« – Projekt Taube, das er später in »Project Orcon« umwidmete; den Namen leitete er von dem Begriff »Organic Control« ab. Die Idee dahinter war, dass bis zu drei Tauben in der Kapsel an der Raketenspitze untergebracht sind. Vor jeder Taube befindet sich ein mit Sensoren ausgestatteter Bildschirm, auf den das Ziel projiziert wird. Die Vögel waren darauf konditioniert, auf das Ziel am Monitor zu picken und so die Rakete zu steuern. Falls sie vom Kurs abwich, bewegte sich das Ziel aus der Mitte des Bildschirms, die Tauben folgten dem Ziel, und so erkannten die Sensoren die Abweichungen und konnten gegebenenfalls den Kurs der Rakete korrigieren.

Das OSRD förderte neben Norbert Wiener auch Skinner, der für seinen Forschungen 25 000 US-Dollar erhielt. Allerdings wurde das Projekt im Oktober 1944 eingestellt, weil das OSRD davon überzeugt war, dass eine technische Lösung deutlich besser geeignet wäre als Raketen steuernde Tauben. Trotzdem wurde Skinners Idee nicht völlig verworfen. 1948 beschäftigte sich die US-Marine noch einmal damit, diesmal unter dem Namen »Project Orcon«. 1953 dann gab das Militär den Plan mit den Tauben endgültig auf.