Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte eines vermoderten Werks von Archimedes

Es gibt natürlich Übersetzungen. Archimedes war ins Lateinische und später ins Arabische übertragen worden. Aber von den Abschriften der griechischen Originaltexte haben lediglich drei Bücher ihren Weg bis ins Mittelalter gefunden. Dann ging zuerst Kodex B verloren – das letzte Mal wurde das Buch im Jahr 1311 erwähnt, als Teil einer päpstlichen Bibliothek. Kodex A war damit über Jahrhunderte die wichtigste Referenz zu Archimedes, verschwand aber ebenfalls nach 1564.

Und Kodex C? Das Buch blieb zunächst verschollen. Kodex C enthielt sieben Abhandlungen von Archimedes und bestand aus Pergament. Dabei handelt es sich um präparierte Tierhaut. Texte lassen sich davon gut abschaben und so die Seiten wiederverwenden. Und genau das ist 1229 mit dem Buch passiert.

Kodex C, das berühmteste Palimpsest der Geschichte

Ein Geistlicher in Jerusalem – wie Kodex C genau von Konstantinopel dorthin kam, ist unbekannt – hat das Buch zerlegt, die einzelnen Blätter mit Säure eingerieben und anschließend den Text mit einem Stein abgeschliffen. Dann hat er die Seiten in der Mitte durchgeschnitten, um 90 Grad gedreht und in der Mitte gefaltet, bevor er die Seiten neu beschriftete. Diesmal mit christlichen Gebeten. Aus Kodex C war nun ein Palimpsest geworden. Wer genau hinsah, konnte im Hintergrund jedoch Zeichnungen und Sätze der Archimedes-Abhandlungen erkennen.

Die nächste bekannte Station des Palimpsests ist ein Kloster in der Nähe von Bethlehem. Doch einige Jahrhunderte später tauchte das Buch wieder in Konstantinopel auf. Wann und wie es dort hinkam, auch dazu gibt es keine Überlieferungen. Aber um 1840 findet sich ein Hinweis, dass es sich in der Bibliothek des Metochion der Jerusalemer Grabeskirche in Konstantinopel befand. Von da an dauerte es nicht mehr lange bis zur Entdeckung: Heiberg fand das Palimpsest, entzifferte den Großteil des griechischen Textes von Archimedes und publizierte seine Entdeckung. Außerdem machte Heiberg Fotos vom Palimpsest, was sich als wichtig herausstellte – kurze Zeit später verschwand das Buch nämlich schon wieder im Dunkel der Geschichte.