Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte von drei Schweizer Ärzten, die den Kropf ausmerzten

Als Johann Wolfgang von Goethe 1779 die Schweiz besuchte, sagten ihm die Bewohner des Kanton Wallis nicht besonders zu. Rein äußerlich. »Die scheußlichen Kröpfe haben mich ganz und gar üblen Humors gemacht«, schrieb er in einem Brief. Nicht nur im Wallis, sondern in vielen Teilen der Schweiz und im Alpenraum waren damals Kröpfe allgegenwärtig. Als Kropf wird umgangssprachlich die Vergrößerung der Schilddrüse bezeichnet. Der medizinische Fachausdruck dafür lautet Struma. Und in 90 Prozent der Fälle entsteht ein Kropf durch ernährungsbedingten Jodmangel.

Der Kropf war zu Goethes Zeiten keine neue Erscheinung. Bereits aus der Antike sind Berichte dazu überliefert. Aber in der Schweiz zählte die Schwellung der Schilddrüse zu einem der drängendsten Gesundheitsprobleme, von der weite Teile der Bevölkerung betroffen waren. Ein Kropf kann zu Schluckbeschwerden oder Atemnot führen, wenn die vergrößerte Schilddrüse auf die Luftröhre drückt. In manchen Schweizer Gebieten wurde in den 1920er Jahren deswegen sogar ein Viertel der Männer ausgemustert.

Bei Jodmangel produziert der Körper zu geringe Mengen der Schilddrüsenhormone. Aus diesem Grund fühlen sich Betroffene abgeschlagen und schwach. Gravierender sind die Folgen des Jodmangels für Ungeborene oder Kleinkinder. Sie entwickeln das Jodmangelsyndrom, auch Kretinismus genannt, das in der Schweiz weit verbreitet war. Die Folgen: massive Entwicklungsstörungen sowie neurologische Schäden, verkürzte Extremitäten und Sprachstörungen. Doch vor mehr als 100 Jahren war es drei Schweizer Landärzten gelungen, die Drüsenschwellung erfolgreich zu behandeln. Mit jodiertem Salz.

Der Kropf – wirklich eine Mangelerscheinung?

Die ersten Berichte darüber, dass die Gabe von Jod die Schilddrüse abschwellen ließ, erschienen bereits kurz nach der Entdeckung des Spurenelements in den 1820er Jahren, wie der Medizinhistoriker Pascal Germann im Fachblatt »Schweizer Zeitschrift für Ernährungsmedizin« schreibt. So hat 1820 der Genfer Arzt Jean-François Coindet (1774–1834) vorgeschlagen, Jod als Heilmittel gegen den Kropf zu verabreichen. Damals kam zudem schon die Idee vom Jodsalz auf: Der französische Chemiker Jean Baptiste Boussingault (1802–1887) schlug vor, jodhaltiges Salz gegen das Kropfproblem zu verabreichen. Doch der medizinische Durchbruch dieser Therapie ließ auf sich warten. Auch weil die meisten Mediziner anfangs nicht überzeugt waren, dass tatsächlich ein Mangel Krankheiten hervorrufen würde.

Und das zu einer Zeit, als die Medizin bedeutende wissenschaftliche Fortschritte machte. Im Standardwerk über Schilddrüsenkrankheiten aus dem Jahr 1909 stand noch, es sei abwegig, dass ein Stoffmangel einen Kropf verursachen würde. Zudem konzentrierten sich die meisten Mediziner damals auf Infektionskrankheiten. Seit Robert Koch und Louis Pasteur Ende des 19. Jahrhunderts die Bakteriologie geschaffen hatten, waren Gelehrte wie wild auf der Suche nach Krankheitserregern und erklärten sie als Ursache vieler Erkrankungen. Und so erkundeten Mediziner sämtliche Gewässer der Schweiz nach den Kropferregern – ohne Erfolg. Durch die jahrzehntelange Suche nach Bakterien oder Viren geriet die Idee vom Jodmangel in den Hintergrund. Obwohl die Lösung für das Gesundheitsproblem schon lange bekannt war.

Das änderte sich in den 1910er Jahren. Wissenschaftler begannen, Nährstoffe genauer zu untersuchen, insbesondere die Vitamine. 1914 gelang es dem US-Forscher Edward Kendall (1886–1972), das Schilddrüsenhormon Thyroxin zu isolieren. Er stellte fest, dass es Jod enthält. Heute ist bekannt, dass die beiden Hormone der Schilddrüse – Thyroxin und Trijodthyronin – jodhaltig sind. Sie sind an fast allen Prozessen des Körpers beteiligt, besonders am Stoffwechsel und dem Wachstum von Zellen. Jod, das nicht vom Körper selbst gebildet werden kann, ist daher lebensnotwendig und zählt zu den essenziellen Spurenelementen.