Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte, warum Bayern heute nicht österreichisch ist

Es war Februar 1799, der habsburgische Gesandte Graf Josef von Seilern eilte in die Münchner Residenz. Dort lag Kurfürst Karl Theodor von Bayern im Sterben. Der 75-Jährige hatte während eines Kartenspiels einen Schlaganfall erlitten und sein baldiges Ableben wurde erwartet. Seilern wollte sich von dem Wittelsbacher verabschieden – und einen Auftrag erfüllen. Er hatte ein brisantes Dokument seines Kaisers Franz II. dabei: einen Vertrag, der den Habsburgern die bayerische Erbfolge sichern sollte. Bayern sollte endlich österreichisch werden.

Seilern hoffte, den Kurfürsten in einem letzten wachen Moment zu erwischen, damit der Monarch den Vertrag noch unterschreiben würde. Doch der Gesandte kam nicht zu Karl Theodor durch. Dessen Ehefrau Maria Leopoldine verweigerte ihm den Besuch. Damit scheiterte der Übernahmeversuch der Österreicher an jener Frau, die eigentlich die habsburgische Thronfolge in Bayern garantieren sollte.

Den Wittelsbachern gingen die Thronfolger aus

Dabei wäre Karl Theodor das neue Kurfürstentum liebend gern losgeworden. Bayern war ihm zwei Jahrzehnte zuvor zugefallen. Der Grund: Die Wittelsbacher waren in zahlreiche Linien aufgeteilt. Die beiden mächtigsten regierten in der Pfalz und in Bayern. Im 18. Jahrhundert allerdings gingen der Adelsfamilie die Thronfolger aus. Sie hatte alle Mühe, ihre Herrschaft zu behaupten. Daher sollten Hausverträge das Problem lösen: Falls es keine Erbberechtigten mehr gab, galt es, Linien zusammenzuführen.

Richard Hemmer und Daniel Meßner bringen jede Woche »Geschichten aus der Geschichte«

Alle bisherigen Artikel der Kolumne »Hemmer und Meßner erzählen« gibt es hier. Die beiden Historikerundbringen jede Woche »Geschichten aus der Geschichte« auf ihrem gleichnamigen Podcast . Auch auf »Spektrum.de« blicken sie mit ihrer Kolumne in die Vergangenheit und erhellen, warum die Dinge heute so sind, wie sie sind.

Dieser Fall trat 1777 ein. Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz in Mannheim übernahm die Herrschaft der bayerischen Linie, nachdem Maximilian III. Joseph kinderlos starb. Über Nacht entstand mit dem Kurfürstentum Pfalz-Bayern der drittgrößte Länderkomplex des Heiligen Römischen Reichs. Nun liefen fast alle Wittelsbacher Linien beim Mannheimer zusammen. Bis auf eine kleine Nebenlinie – auf die wir noch zu sprechen kommen. Doch Karl Theodor, der über 50-jährige Kurfürst, haderte mit der Entwicklung. In den Hausverträgen war nämlich festgelegt, dass er seinen geliebten Regierungssitz in Mannheim Richtung München verlassen musste.