Springers Einwürfe: Klimawandel auf Youtube

Anhand von zehn Suchbegriffen – von »Climate« und »Climate Engineering« über »Climate Hacking« bis zu »Chemtrails« – filterte Allgaier die jeweils 20 am häufigsten geklickten Clips heraus und analysierte diese 200 Videos inhaltlich gemäß ihrem Bezug zum Forschungsstand. Überraschenderweise widersprach die Mehrheit der Stichprobe (107 Videos) dem wissenschaftlichen Konsens: 16 Videos leugneten glattweg den menschengemachten Klimawandel, und 91 verbreiteten Verschwörungstheorien – insbesondere die Behauptung, finstere Mächte manipulierten das Erdklima durch so genannte Chemtrails, die als Kondensstreifen von Flugzeugen am Himmel erscheinen.

Insgesamt hielten sich die Besucherzahlen bei Videos, die den anthropogenen Klimawandel als Realität behandelten, und bei solchen, die ihn leugneten, mit je rund 17 Millionen die Waage. Allerdings erfassen Allgaiers Zahlen nur den Stand bis zum Jahr 2015. Allein das Rezo-Video von 2019 mit seinen fast 16 Millionen Views würde den früheren Gleichstand von Pro und Kontra kippen.