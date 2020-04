Warkus' Welt: Können Viren sterben?

Liest man die Nachrichten zur Covid-19-Pandemie, kommen sie einem immer wieder in die Quere: die »abgetöteten Viren«. Mal wird diskutiert, unter welchen Bedingungen das Virus überlebt und unter welchen nicht, mal, ob man mit »abgetöteten Viren« möglicherweise bald einen Impfstoff produzieren könnte. Es reicht ein bisschen Wissen aus der Schulbiologie, um darüber zu stolpern: Was heißt denn abgetötet? Haben wir nicht gelernt, dass Viren gar keine Lebewesen sind? Wie kann man töten, was nicht lebt?

Recherchiert man, ob Viren nun leben oder nicht, findet man oft abwägende Erläuterungen, die damit zu tun haben, dass es faktisch verschiedene konkurrierende Definitionen des Begriffs »Lebewesen« gibt. Eine (und zwar jene, die ich selbst in der Schule gelernt habe) besagt, dass ein Lebewesen etwas ist, das Stoffwechsel treibt, sich bewegt und sich fortpflanzt. Unser damaliger Lehrer fing direkt den Einwand ab, Pflanzen seien nach dieser Definition keine Lebewesen: Auch das zielgerichtete Wachstum von Pflanzen sei Bewegung.

Ein Virus ist demzufolge hingegen kein Lebewesen. Es bewegt sich nicht, wächst nicht, treibt keinen Stoffwechsel und fortgepflanzt wird es durch Wirtszellen, nicht eigenständig. Ein beliebtes Gedankenexperiment zum Lebensstatus von Viren zieht Parallelen zu Autos: Akzeptierte man, dass Viren Lebewesen sind, dann müssten es Autos auch sein – und zwar in noch größerem Maße, denn Autos bewegen sich und treiben Stoffwechsel.

Kann man den Status als Lebewesen erben?

Ein in letzter Zeit aufgekommener Einwand gegen die These, Viren seien keine Lebewesen im engeren Sinne, beruht auf ihrer Abstammung: Es gibt Hinweise darauf, dass Viren evolutionär auf einzellige Vorfahren zurückgehen, die Stoffwechsel trieben und sich eigenständig fortpflanzten. In dieser Argumentation steckt die implizite Definition »ein Lebewesen ist alles, was von einem Lebewesen abstammt«.