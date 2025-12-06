Krebs verstehen: Sarkome – selten, aggressiv, oft spät erkannt

Die Diagnose für Sarkome erfolgt oft erst spät

Sarkome hingegen gehen vom Binde- und Stützgewebe des Körpers aus – also beispielsweise von Muskeln, Fett, Knorpel oder Knochen. Die Erkrankungen treten selten auf: Nur 1 von 100 Krebserkrankungen bei Erwachsenen ist ein Sarkom. Im Jahr 2020 erkrankten in Deutschland rund 4600 Menschen daran.

Sarkom ist ein Überbegriff für rund 100 verschiedene Krebserkrankungen mit völlig unterschiedlichen Symptomen und Therapien. Die meisten sind Weichteilsarkome, die etwa von Muskeln, Fett oder Bindegewebe ausgehen. Rund zehn Prozent der Betroffenen haben eine erblich bedingte Veranlagung für eine derartige Tumorerkrankung.

Zu den häufigsten Weichteilsarkomen gehören sogenannte gastrointestinale Stromatumoren (GIST). Sie entstehen aus Zellen in der Muskelschicht des Verdauungstrakts, die für dessen Peristaltik zuständig sind. Pro Jahr erkrankt daran etwa 1 von 100 000 Personen in Deutschland. Zum Vergleich: Rund 150 von 100 000 Frauen erkranken jährlich an Brustkrebs. GIST treten vor allem im Verdauungstrakt auf, am häufigsten im Magen. Bekannte Risikofaktoren für die Erkrankung gibt es nicht. Zudem sind Beschwerden oft unspezifisch, bei rund einem Viertel der Betroffenen werden die Tumoren zufällig entdeckt. Früh erkannt, werden sie operiert; in fortgeschrittenen Stadien mit zielgerichteten Medikamenten behandelt.

Innerhalb der Gruppe der ohnehin seltenen Sarkome gibt es besonders rare Formen wie das Angiosarkom. Es entsteht aus dem Inneren von Blutgefäßen und kann an verschiedenen Stellen im Körper auftreten. In den USA sind 2020 rund 1100 Personen erkrankt. An Lungenkrebs hingegen mehr als 200 000. Angiosarkome können auch als sehr seltene Spätfolge nach einer Bestrahlung der Brust bei Brustkrebs entstehen. Thomas Gottschalk wiederum leidet an einer noch selteneren Unterform des Angiosarkoms: dem epitheloiden Angiosarkom. Es ist so selten, dass es jährlich weniger als eine Person pro eine Million Menschen trifft.

Sarkome sind Zebras in der Medizin

Medizinstudenten hören in Fallbesprechungen manchmal Sätze wie »Wenn du Hufe hörst, denk an ein Pferd und nicht an ein Zebra« oder »Häufiges ist häufig, Seltenes ist selten«. Ärztinnen und Ärzte müssen zunächst die häufigsten Diagnosen im Kopf parat haben. Brustschmerzen? Das könnte ein Herzinfarkt sein. Plötzliche Lähmungserscheinungen? Ein Schlaganfall ist am wahrscheinlichsten.

Leiden Patienten also an sehr seltenen Erkrankungen wie Sarkomen, ist es möglich, dass Ärzte diese Erkrankung noch nie in ihrem Berufsleben gesehen haben. Ein Hausarzt behandelt zwar pro Jahr mehrere Tausend Patientinnen und Patienten, aber in seinem ganzen Berufsleben im Schnitt nur rund zwei mit Weichteilsarkomen. Was die Diagnose zusätzlich erschwert: Manche Sarkome an den Weichteilen oder Knochen machen sich mit Schmerzen oder unklaren Schwellungen bemerkbar. Doch viel häufiger stecken hinter Schmerzen im Rücken Verspannungen, etwa durch Bewegungsmangel. Ursache für Schwellungen an Armen oder Beinen sind hingegen oft Lipome, gutartige Tumoren des Fettgewebes.

So kommt es, dass bei vielen Patientinnen und Patienten Sarkome erst nach Wochen oder sogar Monaten diagnostiziert werden. Bestehen Beschwerden schon länger oder verschlimmern sich, sollten sie weiter abgeklärt werden, etwa mit einer bildgebenden Untersuchung wie Ultraschall oder MRT. Fällt in den Bildern etwas auf, das ein Sarkom sein könnte, sollte in einem spezialisierten Zentrum eine Gewebeprobe entnommen werden. Spezialistinnen für Pathologie untersuchen sie dann unter dem Mikroskop. Erhärtet sich der Verdacht, senden sie die Probe zu sogenannten Referenzpathologien. Auch hier gilt: Wer öfter Sarkome unter dem Mikroskop beurteilt, kann die Diagnose mit größerer Sicherheit stellen.

Sarkome bei Kindern häufiger als bei Erwachsenen

Im Unterschied zu Erwachsenen treten Sarkome bei Kindern vergleichsweise oft auf: Sie stellen hier rund zehn bis fünfzehn Prozent aller Krebserkrankungen dar. Dazu zählen etwa Osteosarkome und Ewing-Sarkome, die vom Knochen ausgehen und vor allem im Kindes- und Jugendalter auftreten. Die absoluten Zahlen sind allerdings ebenfalls sehr niedrig. So erkranken pro Jahr von einer Million Kindern weniger als vier an einem Osteosarkom, dem häufigsten bösartigen Knochentumor im Kindesalter. Typisch dafür sind Schmerzen, die zunächst oft auf zurückliegende Stürze oder Spielunfälle zurückgeführt werden. Früh entdeckt, können die meisten Kinder durch eine Kombination aus Chemotherapie und OP geheilt werden. In fortgeschrittenen Stadien sinken die Überlebenschancen jedoch deutlich.

Sarkome erfordern spezielle Therapieverfahren

Die operative Behandlung von Sarkomen ist komplex. Deshalb ist es entscheidend, dass sich Patientinnen und Patienten in spezialisierten Zentren behandeln lassen. Ein Beispiel ist die sogenannte Rotationsplastik, die manchmal notwendig wird, wenn ein bösartiger Tumor im Oberschenkelknochen entfernt werden muss. Bei Krebsoperationen werden Tumoren in der Regel einschließlich einer umgebenden Sicherheitszone herausgeschnitten, damit keine Tumorzellen im Körper zurückbleiben. Im Fall des Oberschenkels kann das bedeuten, dass das gesamte Bein amputiert werden muss. Eine Alternative ist, nach Entfernung des kranken Oberschenkels den gesunden Unterschenkel um 180 Grad gedreht an der Hüfte zu verankern. Die Ferse dient dann als Kniegelenk, an dem eine Prothese angebracht werden kann. Auch andere Sarkome wie das Chondrosarkom im Beckenbereich, das von Knorpelgewebe ausgeht, erfordern hochkomplexe Operationen, die nur Spezialisten durchführen sollten.

Eine weitere besondere Behandlungstechnik, die es lediglich an spezialisierten Zentren gibt und bei bestimmten Sarkomen zum Einsatz kommt, ist die sogenannte regionale Tiefenhyperthermie. Dabei werden Sarkome des Weichgewebes im Körperstamm, an Armen, Beinen oder im Bauchbereich durch elektromagnetische Wellen auf 40 bis 43 Grad Celsius erwärmt. Die Behandlung erfolgt parallel zu einer Chemotherapie, deren Wirkung durch die Wärme verstärkt werden soll. Ziel ist es, die Tumoren zum Schrumpfen zu bringen, sodass sie anschließend operiert werden können.