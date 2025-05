Krebs verstehen: Wieso sind manche Krebserkrankungen nicht heilbar?

Solche Unterschiede gibt es auch bei anderen Krebsarten: Die meisten Prostatakrebspatienten leben zehn Jahre nach der Diagnose noch. Bauchspeicheldrüsenkrebs kann hingegen in vielen Fällen nicht geheilt werden. Hier wachsen die Krebszellen schnell und streuen früh über Blut- und Lymphgefäße. Die Tumoren bilden außerdem ein so genanntes Stroma um sich herum – eine Art Schutzwall, der Chemotherapeutika und Immunzellen abhält. Zudem treiben genetische Veränderungen im Tumorerbgut die unkontrollierte Zellteilung zusätzlich an.

Ob eine Krebserkrankung heilbar ist oder nicht, hängt maßgeblich davon ab, wo im Körper sie sich befindet

Auch der Ort des Tumors ist entscheidend

Ob eine Krebserkrankung heilbar ist oder nicht, hängt noch dazu maßgeblich davon ab, wo im Körper sie sich befindet. Glioblastome etwa sitzen in einem lebenswichtigen Organ: dem Gehirn. Die bösartigen Tumoren wachsen diffus ins Hirngewebe hinein, so dass nach einer Operation meistens entartete Zellen zurückbleiben. Die Blut-Hirn-Schranke verhindert zudem oft, dass Krebsmedikamente in ausreichender Menge an der Geschwulst ankommen.

Entscheidend ist auch, ob sich ein Tumor bereits im Körper ausgebreitet hat, also in welchem Stadium er sich befindet. Einzelne oder sehr wenige Metastasen im Körper lassen sich in einigen Fällen operativ entfernen oder bestrahlen. Haben sich jedoch viele Tochtergeschwülste an entfernten Körperstellen gebildet, ist eine Heilung fast nie möglich. Lokale Therapien wie Operationen oder Bestrahlungen helfen dann nur selten, da die in Computertomografien sichtbaren Tumorwucherungen meist bloß die Spitze des Eisbergs sind. Selbst wenn man einen Tumor entfernt, können an anderen Stellen plötzlich neue Tumoren wachsen. Deshalb setzen wir bei ausgebreiteten Krebserkrankungen Therapien ein, die im ganzen Körper wirken: etwa Chemotherapeutika oder Immuntherapien. So kann beispielsweise das Seminom, eine Art von Hodenkrebs, sogar im fortgeschrittenen Stadium mit Chemotherapie geheilt werden. Manche Krebszellen können sich mit der Zeit aber an die Medikamente anpassen und Resistenzen entwickeln.