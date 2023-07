Krebs verstehen: Wie wirkt eine mRNA-Impfung gegen Krebs?

mRNA-Impfstoffe sollen das Immunsystem scharf auf Krebszellen machen

Fast alle Zellen zeigen kleine Stückchen der Proteine aus ihrem Inneren auf ihrer Oberfläche. Dadurch erkennen andere Zellen (speziell Immunzellen) von außen, was in ihnen vor sich geht. Krebs entsteht durch Veränderungen im Erbgut, durch diese Änderung im Bauplan werden dann auch andere Proteine gebildet. Stückchen dieser veränderten Proteine, so genannte Neoantigene, zeigen Krebszellen auf ihrer Oberfläche – also im Schaufenster. Immunzellen können sie als fremd erkennen.

Und genau hier setzen therapeutische mRNA-Impfungen gegen Krebs an. Sie sollen das Immunsystem auf die veränderten Proteinstrukturen auf Krebszellen scharfmachen. Grob vereinfacht funktionieren sie folgendermaßen: Einer Patientin oder einem Patienten wird ein Stück Tumormaterial entnommen. Wissenschaftler untersuchen dann die Erbgutveränderungen und überlegen, welche davon zu besonders auffälligen Proteinen auf den Zellen führen. Dann stellen sie im Labor mRNAs her, die den Bauplan für Teile der veränderten Krebsproteine tragen. Es gibt auch mRNA-Impfungen, die den Bauplan für Proteinstückchen enthalten, die in bestimmten Krebszellen häufig vorkommen. Sie müssen nicht individuell angepasst werden.

Wird nun ein Mensch mit einem mRNA-Vakzin geimpft, nehmen gesunde Körperzellen, vor allem so genannte antigenpräsentierende Zellen die mRNA auf. Im Zellinneren dient sie dann als Bauanleitung zur Proteinherstellung. Da die verimpften mRNAs nur den Bauplan für nicht funktionsfähige Teile der Krebsproteine enthalten, schaden sie der Zelle nicht und können keinen Krebs auslösen. Die veränderten Proteinstückchen werden dann an den Schaufensterpuppen an der Zelloberfläche ausgestellt und sind für das Immunsystem als fremd erkennbar. Dadurch, dass nach der Impfung plötzlich viele Zellen die veränderten Strukturen an ihrer Oberfläche tragen, werden Immunzellen besonders auf diese Merkmale aufmerksam gemacht. Das Ziel ist, dass die Immunzellen nun im Körper ausschwirren und alle Zellen zerstören, die diese Merkmale tragen.

Die Nebenwirkungen fallen im Idealfall dann ähnlich aus, wie bei gewöhnlichen Impfungen. Schwere Nebenwirkungen wie etwa nach einer Chemotherapie wären deutlich seltener. Die mRNAs werden in den aufnehmenden Zellen schnell wieder abgebaut und können dem eigentlichen Erbgut, der DNA, nichts anhaben.