Krebs verstehen: Wirkt ein Verzicht auf Zucker gegen Krebs?

Meine Patientinnen und Patienten fragen mich häufig, ob sich ein Verzicht auf Zucker positiv auf ihre Krebserkrankung auswirkt. Sie hoffen, ihren Krebs mit einer zuckerarmen Diät regelrecht »aushungern« zu können. Leider muss ich ihnen dann sagen, dass das so nicht funktioniert – und dass solche Diäten sogar schädlich sein können.

Krebs braucht Zucker – so wie der gesamte Körper

Der Stoffwechsel von Krebszellen unterscheidet sich in bestimmten Punkten von dem gesunder Zellen. Zum Beispiel vergären Krebszellen Zucker zur Energiegewinnung, anstatt ihn mit Hilfe von Sauerstoff möglichst effizient zu verbrennen. Um diesen so genannten Warburg-Effekt kursieren viele Mythen. Einer davon ist, dass Krebs sich durch eine zuckerfreie Diät bekämpfen ließe.

Tatsächlich ist es so, dass Krebszellen einen veränderten Stoffwechsel haben und besonders viel Glukose aufnehmen, um Energie zu gewinnen. Aus dieser Tatsache lässt sich aber leider nicht schließen, dass eine verminderte Zufuhr von Zucker Krebs bekämpft. Das hat mehrere Gründe: Erstens ist es nicht möglich, die Zuckerzufuhr gezielt nur an die Krebszellen zu unterbinden. Es werden immer auch gesunde Körperzellen unterversorgt, wenn ein Mensch auf Zucker verzichtet. Zweitens können Zellen auch aus anderen Nährstoffen Energie gewinnen, zum Beispiel aus Fetten oder Eiweißen. Bekommen Krebszellen über die Nahrung also zu wenig Zucker ab, finden sie einen anderen Weg, sich mit Energie zu versorgen, indem sie beispielsweise den Abbau von Fett und Muskeln im Körper ankurbeln. Krebs lässt sich nicht aushungern, eher hungert er den Menschen aus. Es gibt keinen Beweis dafür, dass kohlenhydratarme Diäten einen positiven Effekt auf Krebserkrankungen haben.