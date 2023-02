Krebsprävention: Wie kann ich mein Krebsrisiko senken?

Krebs verstehen Statistisch gesehen erkrankt fast jeder zweite Mensch im Lauf seines Lebens an irgendeiner Art von Krebs. Weil man selbst betroffen ist oder eine betroffene Person kennt, geht das Thema damit alle etwas an. Gleichzeitig wissen viele Patientinnen und Patienten sowie ihre Angehörigen sehr wenig über die Erkrankung. Was passiert dabei im Körper? Warum bekommen nur manche Menschen Krebs? Und wie individuell läuft eine Krebstherapie eigentlich ab? Diese und weitere Fragen beantwortet die Ärztin Marisa Kurz in ihrer Kolumne »Krebs verstehen«. Denn nur wer informiert ist, kann selbstbestimmte Entscheidungen treffen.

Statistisch gesehen erkrankt fast jeder Zweite im Lauf seines Lebens an Krebs. Pro Jahr sind es in Deutschland etwa 500 000 Menschen. Jährlich sterben etwa 230 000 Personen in Deutschland an ihrer Krebserkrankung. Doch rund die Hälfte aller Krebstodesfälle könnte durch Lebensstilveränderungen vermieden werden, schätzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Als Ärztin in einer onkologischen Abteilung halte ich Krebsprävention für ein Thema, das leider noch zu wenig beachtet wird und mehr Aufmerksamkeit verdient. Zwar lassen sich viele Faktoren bei der Entstehung von Krebs nicht beeinflussen. Doch ich bin davon überzeugt, dass jeder sein individuelles Krebsrisiko zumindest senken kann. Wie, erkläre ich hier.

Rauchen und Passivrauchen

Krebs entwickelt sich, wenn Fehler in den Bauplan der Körperbausteine, der Zellen, geraten. Innere und äußere Faktoren sind hierfür verantwortlich. Das Positive: Manche davon lassen sich beeinflussen. Der wichtigste vermeidbare Risikofaktor für die Entstehung von Krebs ist das Rauchen. Denn Lungenkrebs ist die Krebserkrankung, an der weltweit mit Abstand die meisten Menschen sterben und neun von zehn Lungenkrebspatientinnen und -patienten rauchen oder haben lange Zeit geraucht. Und Rauchen erhöht nicht nur das Risiko für Lungenkrebs massiv, sondern auch für andere Krebserkrankungen, etwa an Mund, Rachen, Kehlkopf, Speiseröhre, Magen, Bauchspeicheldrüse, Leber, Niere, Gebärmutterhals, Blase und Darm. Passivrauch steigert ebenfalls das Krebsrisiko. Wer mit dem Rauchen aufhört, schützt also nicht nur sich, sondern auch andere.

Normalgewicht und Bewegung

Der nächste wichtige vermeidbare Risikofaktor für Krebs ist Übergewicht. Schon länger ist bekannt, dass es die Entstehung zahlreicher Krebserkrankungen wie etwa Darm-, Brust-, Bauchspeicheldrüsen- oder Speiseröhrenkrebs begünstigt. Neben dem so genannten Body-Mass-Index, der Körpergröße und Gewicht ins Verhältnis setzt, spielt vor allem die Fettverteilung in bestimmten Körperbereichen eine Rolle. Indem man den Taillenumfang misst, lässt sich abschätzen, wie viel Fett die Bauchorgane umgibt. Dieses Fett verursacht Entzündungsreaktionen sowie Hormon- und Stoffwechselveränderungen und trägt so zur Krebsentstehung bei.