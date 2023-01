Die fabelhafte Welt der Mathematik: Der Algorithmus, der die NSA in den Wahnsinn trieb

Tatsächlich waren Diffie und Hellman nicht die Ersten, welche die revolutionäre Idee der Public-Key-Kryptografie hatten. Die zwei Forscher hatten zwar damit gerechnet, dass vielleicht einige Mitarbeiter von Geheimdienstbehörden bereits ein ähnliches Verfahren entwickelt hatten (was sich im Nachhinein als korrekt erwies), doch es gab auch einen Doktoranden von der University of California in Berkeley mit einem ähnlichen Einfall: Ralph Merkle. Er hatte bereits 1975 seine Idee beim renommierten Fachjournal »Communications of the ACM« eingereicht, doch dort lehnten die Gutachter die Public-Key-Kryptografie sofort ab. Sie sahen ein Problem in der zu Grunde liegenden Annahme: dass ein Kryptosystem ohne eine sichere Übermittlung der Schlüssel funktionieren sollte. Umso größer war Merkles Freude, als er zufällig auf den Fachartikel von Diffie und Hellman stieß, die eine ähnliche Methode entwickelt hatten. Er nahm sofort Kontakt zu ihnen auf und sandte den zwei Forschern eine Kopie seines Manuskripts zu, das drei Jahre später doch noch veröffentlicht wurde. Diffie und Hellman nahmen Merkle in Stanford auf und gaben ihm dort einen Sommerjob, so dass sie zusammen über eine Umsetzung der Public-Key-Kryptografie nachdenken konnten.

Von der Idee zur mathematischen Umsetzung

Eines Tages im Mai 1976 hörte Diffie bei der Arbeit einen Schrei aus dem Nebenzimmer. Es war Hellman, der ihn begeistert rief: Er hatte eine mathematische Umsetzung gefunden, die sich für ihren Algorithmus zu eignen schien – oder zumindest einen Teil davon. Damit war der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch geboren, den die beiden Forscher im darauf folgenden November veröffentlichten.

Allerdings sah die Lösung nicht ganz so aus, wie es sich Diffie und Hellman ursprünglich erhofft hatten. Denn Hellman hatte statt einer Falltürfunktion eine Einwegfunktion gefunden: eine Abbildung, die sich nicht umkehren lässt. Damit war das System nicht geeignet, um Inhalte zu unterschreiben oder verschlüsselte Nachrichten zu übertragen – allerdings ermöglichte es, einen Schlüssel zwischen zwei Parteien sicher auszutauschen. Auf diese Weise konnte man bisherige symmetrische Verfahren wie Lucifer nutzen, um miteinander zu kommunizieren – ohne im Voraus auf eine zentrale Schlüsselverwaltung angewiesen zu sein.

© A. J. Han Vinck / Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch / public domain (Ausschnitt) Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch | Anschauliche Erklärung des Diffie-Hellman-Algorithmus.

Die Idee lässt sich vereinfacht durch Farbeimer erklären: angenommen, Alice und Bob wollen einen Schlüssel generieren. Dafür einigen sie sich zunächst auf eine gemeinsame Ausgangsfarbe, die öffentlich einsehbar ist, zum Beispiel gelb – sie entspricht dem öffentlichen Schlüssel. Alice und Bob besitzen außerdem jeweils eine geheime Farbe (Alice Rot und Bob Türkis), die niemand sonst kennt. Dies ist der private Schlüssel. Beide mischen die abgesprochene gelbe Farbe mit ihrer Geheimfarbe. Alice erhält so eine orange Mischung und Bob eine hellblaue. Nun tauschen Alice und Bob ihre Mischfarben öffentlich aus: Alice besitzt nun den hellblauen Farbeimer und Bob den orangenen. Um nun den symmetrischen Schlüssel zu generieren, schütten Alice und Bob in ihre Mischfarbe jeweils ihre Geheimfarbe. Somit erhalten beide dasselbe Ergebnis: eine braune Pampe. Die braune Farbmischung entspricht in diesem Bild dem symmetrischen Schlüssel, mit dem Alice und Bob über ein Protokoll wie Lucifer sicher kommunizieren können. Selbst wenn ein Angreifer die ausgetauschten Farbeimer unterwegs abgegriffen hätte, könnte er ohne Kenntnis der jeweiligen Geheimfarben nicht auf das entstandene Ergebnis schließen.