Die fabelhafte Welt der Mathematik: Wie lang ist die Grenze zwischen Spanien und Portugal?

Na ja, nicht ganz. Denn die Frage, wie lang die Grenze zwischen Portugal und Spanien wirklich ist, ist mit dieser Erkenntnis nicht beantwortet. Mit Erschrecken stellte Richardson zudem fest, dass die Länge von Grenzen und Küstenlinien in manchen Fällen immer weiter anwächst, wenn man die Maßstäbe verkleinert. Er hatte eigentlich erwartet, dass sich die Längen auf einen endlichen Grenzwert zubewegen, je genauer man hinschaut. Dieser entspräche dann der tatsächlichen Länge. Doch in den allermeisten Fällen ist das nicht so. Inzwischen ist dieses unerwartete Phänomen als Richardson-Effekt bekannt.

© Prokofiev/ Hausdorff-Dimension der britischen Westküste / CC BY-SA 3.0; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft / Manon Bischoff CC BY-SA (Ausschnitt) Hausdorff-Dimension der britischen Westküste | Mandelbrot bemerkte, dass die britische Küstenlinie immer länger erscheint, je detailreicher die Karte ist. Gerade die Westküste ist extrem zerklüftet. Hat man bloß große Kreisscheiben zur Verfügung (oben), braucht man nur wenige von ihnen, um die Küste vollständig zu überdecken. Je kleiner die Radien der Scheiben, desto mehr sind nötig. Anders als bei einer geraden Linie wächst ihre Anzahl aber nicht linear mit dem schrumpfendem Radius an. Aus dieser Beobachtung lässt sich die Hausdorff-Dimension der britischen Westküste auf 1,25 berechnen.

Obwohl der Mathematiker seine Arbeit veröffentlichte, nahm die Fachwelt sie kaum wahr. Erst 1967, 14 Jahre nach seinem Tod, griff Benoît Mandelbrot die Erkenntnisse Richardsons wieder auf – und präsentierte eine einleuchtende Erklärung. In seinem Fachaufsatz »How long is the coast of Britain?« untersuchte er die Küstenlinie Großbritanniens, dessen Westküste besonders zerklüftet ist. Richardson hatte bereits eine Formel für den nach ihm benannten Effekt angegeben: Die Anzahl n der benötigten Lineale ist proportional zu l–D, wobei l die Länge der Maßstäbe und D eine Konstante ist, die von Beispiel zu Beispiel variiert.