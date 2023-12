Die fabelhafte Welt der Mathematik: Der erste Rechenfehler der Menschheit drehte sich um Bier

So auch die Tontafel mit dem Rechenfehler, auf der Lieferungen von Gerste verzeichnet wurden. Außerdem enthält die Tafel wohl die erste Nennung des Namens einer Person: Kuschim, auf Sumerisch durch die zwei Schriftzeichen 𒆪 (Ku) und 𒋆 (schim) dargestellt. Der Name taucht auf 18 verschiedenen bisher gefundenen Tontafeln auf. Es ist unklar, ob es sich dabei wirklich um eine einzige Person (einen Buchhalter oder eine Buchhalterin) handelte – oder ob Kuschim einen Beruf oder eine ganze Organisation bezeichnete.

Knapp 20 000 Liter Gerste für Bier

Kuschim (als Person, Organisation oder Beruf) war offenbar für den Handel von Gerste zur Bierproduktion verantwortlich. Auf den Tontafeln finden sich verschiedene Symbole, die als Mengenangabe dienten: Eine Schale steht für ein Volumen von 4,8 Litern, ein halbes Ei entspricht 5 Schalen, ein kleiner Kreis sind 6 halbe Eier (also 30 Schalen), ein großer Kreis ist das Symbol für 10 kleine Kreise (300 Schalen), ein großes halbes Ei steht für 3 große Kreise (900 Schalen), und schließlich steht ein großes halbes Ei mit Punkt für 10 große halbe Eier (9000 Schalen). Die letztgenannte Einheit symbolisiert also ein Volumen von 43 200 Litern. Daran lässt sich erkennen, dass Kuschim nicht mit kleinen Mengen handelte.

© Spektrum der Wissenschaft / Manon Bischoff (Ausschnitt) Sumerisches Mengensystem | Auf mesopotamischen Tontafeln finden sich Mengenangaben für Getreide. Eine »Schale« (ganz oben) entspricht dabei 4,8 Litern.

Auf einer dieser Tontafeln, die »Nisa« (auf Sumerisch: 𒉌 𒊓, entweder eine Person oder eine Institution) gegenzeichnete, findet sich eine Aufzählung eingegangener Getreidelieferungen. Diese kamen vermutlich über mehrere Monate an. Auf der Rückseite der Tafel ist die gelieferte Gesamtmenge der Gerste verzeichnet. Die auf der Vorderseite aufgelisteten Eingänge sind: 8 kleine halbe Eier (40 Schalen), 19 kleine Kreise (570 Schalen), 2 große Kreise (600 Schalen) und 3 große halbe Eier (2700 Schalen). Insgesamt sind 3910 Schalen an Getreide verzeichnet, was etwa 18 768 Litern entspricht. Auf der Rückseite der Tontafel ist das zusammengerechnete Ergebnis in den – zumindest für uns – ungewohnten Einheiten dargestellt: 5 kleine halbe Eier (25 Schalen), 9 kleine Kreise (270 Schalen) und 4 große halbe Eier (3600 Schalen), was zusammen 3895 Schalen ergibt.