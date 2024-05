Freistetters Formelwelt: Eine mathematische Verbindung zwischen Comedians und Aliens

Das Lokal »Lindy's« in New York war in den 1960er Jahren Treffpunkt für Comedians, die dort ihre Auftritte diskutierten. Sie spekulierten darüber, dass sie alle nur ein begrenztes Repertoire an Material hätten – und sich die Dauer ihrer Karriere daher aus der Frequenz ihrer Auftritte ableiten ließe. Wer seine Präsenz in der Öffentlichkeit langfristig anlegte, würde auch lange im Geschäft bleiben, und umgekehrt. Zumindest hat der US-amerikanische Autor Albert Goldman diese Anekdote so in einem Zeitungsartikel erzählt, der den Titel »Lindy's Law« trug.

Ein bisschen später griff der berühmte Mathematiker Benoît Mandelbrot die gleiche Idee auf. Der Statistiker und Autor Nassim Nicholas Taleb führte das Prinzip 2021 am Beispiel von Büchern etwas weiter aus. Wenn ein Buch schon seit 40 Jahren gedruckt wird, kann man davon ausgehen, dass es auch noch 40 Jahre länger gedruckt werden wird. Wenn es sogar weitere zehn Jahre existiert, dann steigt die zu erwartende Lebensdauer auf 50 Jahre. Mathematisch lässt sich dieses Prinzip so ausdrücken: