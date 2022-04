Springers Einwürfe: Mächtige Männchen, willige Weibchen?

Im 19. Jahrhundert lag die Erkenntnis quasi in der Luft, dass die Vielfalt der Lebensformen einem geologische Zeiträume umfassenden Prozess entstammt. So publizierte Charles Darwin seine »Entstehung der Arten«, als Alfred Russel Wallace ihm mit einer praktisch identischen Evolutionslehre zuvorzukommen drohte. Hingegen war Darwins späteres Werk über »Die Abstammung des Menschen und die geschlecht­liche Zuchtwahl« absolut originell – und wirkte ent­sprechend skandalös. Vor allem der Nachweis der biologischen Nähe von Mensch und Affe wurde als tiefe Kränkung unserer Einzigartigkeit empfunden. Viel weniger provokant fand man erstaunlicherweise Darwins Parallelisierung der Sexualität von Tier und Mensch. Warum eigentlich?

In ihren Grundzügen gilt Darwins Theorie der sexuellen Selektion bis heute: Das Männchen signalisiert dem anderen Geschlecht Potenz und gute Fitness, etwa durch Sieg im Duell mit Artgenossen, durch spektakuläre Balztänze oder durch prachtvolle Attribute. Also lässt sich ein gesundes Weibchen herbei, mit dem Auserwählten zu kopulieren, und so pflanzt sich vorteilhaftes Erbgut fort.

Während der anderthalb Jahrhunderte seit Darwin hat dieses »züchtige« Bild tierischen Sexlebens sehr viel mehr Rouge aufgelegt. Aus heutiger Sicht ist der Begründer der Evolutionslehre ein prüdes und misogynes Kind seiner Zeit gewesen, konstatieren die Biologen Gil G. Rosenthal von der Universität Padua und Michael J. Ryan von der University of Texas in Austin.

Darwins Weibchen verhalten sich wie brave Bräute, um welche die männlichen Heiratsanwärter mit Imponiergehabe herumstolzieren, bis die schönste Uniform endlich den Ausschlag gibt. Für Darwin war mit der Partnerwahl die Sache erledigt, wie beim Happy End im viktorianischen Roman: Die beiden kriegen sich.

Die Natur ist kein biederer Liebesroman

In Wirklichkeit fangen damit die Probleme erst an. Tatsächlich ist der weibliche Part ein komplizierter interaktiver Prozess, der nicht nur vor, sondern auch während und nach der Begattung stattfindet. Manchmal verfügen die Weibchen über äußerlich unsichtbare Auswahlmechanismen, zum Beispiel Vaginalformen, deren komplizierte Umwege einen nicht passend geformten Penis am Eindringen hindern. Oft müssen die Spermien auf dem Weg zur Eizelle einen eigenen Konkurrenzkampf bestehen, weil das Weibchen kurz hintereinander mit mehreren Männchen kopuliert hat. Und unter afrikanischen Antilopen herrscht durchaus die Sitte, dass mehrere Weibchen im Kampf um ein männliches Prachtstück aggressiv die Hörner kreuzen.