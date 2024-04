Die fabelhafte Welt der Mathematik: Nicht jede Länge ist messbar

An dieser Stelle braucht man nun die Maßtheorie, um den abstrakten Mengen eine Länge zuzuordnen: den irrationalen Zahlen zwischen [0, 1] auf der einen und den rationalen zwischen [0, 1] auf der anderen Seite. Da es nur abzählbar viele rationale Zahlen gibt, ist deren Maß null (für Neugierige: siehe Erklärung unten). Das Maß der restlichen, irrationalen Zahlen zwischen [0, 1] muss daher 1 ergeben (da alle reellen Zahlen zwischen [0, 1] zusammen das Maß 1 haben). Der Flächeninhalt unterhalb der Dirichlet-Funktion zwischen null und 1 ergibt also 1·0 + 0·1 = 0.

© Spektrum der Wissenschaft / Manon Bischoff (Ausschnitt) Alle abzählbaren Mengen haben ein Maß von null | Um das zu sehen, kann man die Menge M = {m 1 , m 2 , m 3 , … , m i , ...} betrachten. Da M abzählbar viele Elemente enthält, kann man sie mit einem ganzzahligen Index i nummerieren. Um das Maß μ(M) zu bestimmen, kann man eine Abschätzung vornehmen. Dafür bildet man um jedes m i herum ein kleines Intervall I i mit abnehmender, beliebig kleiner Breite ε/(2i): I i = [m i − ε⁄(2i+1), m i + ε⁄(2i+1)] und bildet daraus eine neue Menge C = {I 1 , I 2 , I 3 , … , I i , …}. C ähnelt also der ursprünglichen Menge , nur dass sie keine einzelnen Punkte m enthält, sondern kleine Intervalle. Insgesamt müsste das Maß von C also mindestens so groß sein wie das Maß von M: μ(M) ≤ μ(C). Nun lässt sich das Maß von C berechnen, indem man annimmt, dass ε so klein gewählt wird, damit sich die Intervalle I i niemals überlappen. Das Maß entspricht dann den addierten Längen der Intervalle: μ(C) = ∑ i ∞ε/(2i) = ε. Damit folgt, dass das Maß von M kleiner gleich ε sein muss: μ(M) ≤ ε. Da ε aber beliebig klein gewählt werden kann, muss das Maß von M null ergeben. Damit ist bewiesen, dass für jede abzählbare Menge μ(M) = 0 gilt.

Das Maßproblem taucht erstmals auf

Mit dem Lebesgue-Integral entstand 1902 das so genannte Maßproblem. Fachleute fragten sich, ob man jeder Menge ein Maß zuordnen kann. Und schon drei Jahre später fand der Mathematiker Giuseppe Vitali darauf eine ernüchternde Antwort: Nein, es gibt Mengen, die so zerklüftet sind, dass sie sich nicht vermessen lassen.

Vitali kam zu dieser Erkenntnis, als er eine konkrete Menge konstruierte, für die jede Art von Maß versagt: die nach ihm benannte Vitali-Menge. Er fing zunächst einfach an und betrachtete die Menge aller Zahlen zwischen 0 und 1. Dann unterteilte er diese Menge in verschiedene Bereiche: Zwei Zahlen a und b landen im selben Bereich, falls a − b eine rationale Zahl ergibt. So sind beispielsweise alle natürlichen Zahlen und alle rationalen Zahlen im gleichen Bereich. In einer anderen Region befinden sich hingegen 2+√2 und 3+√2 und so weiter. Damit hat Vitali das Intervall [0, 1] in (überabzählbar) unendlich viele kleine Teile zerstückelt.

© Spektrum der Wissenschaft / Manon Bischoff (Ausschnitt) Zerlegung des Intervalls [0, 1] | Um die Vitali-Menge zu konstruieren, muss man das Intervall [0, 1] in einzelne Bereiche zerlegen. Zwei Zahlen (roter und lila Kreis) liegen im selben Bereich, wenn ihre Differenz eine rationale Zahl ergibt.

Als nächsten Schritt wählte er aus jedem dieser Bereiche exakt einen Repräsentanten r aus und fügte all diese Repräsentanten in eine neue Menge V ein. Die Menge V enthält also überabzählbar viele Elemente, da es überabzählbar unendlich viele Unterteilungen des Intervalls [0, 1] gibt. Und nun griff Vitali zu einem Trick: Er untersuchte, was passiert, wenn man die Menge V um eine rationale Zahl p, die einen Wert zwischen [-1, 1] annimmt, verschiebt: V p = V + p. Das hat zur Folge, dass man zu jedem Element r in V die rationale Zahl p addiert. Auf diese Weise erzeugte Vitali (abzählbar) unendlich viele Mengen V p , die Zahlen zwischen [-1, 2] enthalten. Der Grund dafür ist, dass V Zahlen zwischen [0, 1] abdeckt und durch p Werte aus dem Intervall [-1, 1] hinzukommen.

Das ist alles ziemlich technisch, aber keine Angst, wir sind fast am Ziel! Die Vitali-Menge V* enthält alle V p – und wie wir sehen werden, sprengt sie das Konzept der Maßtheorie. Wir wissen, dass das Maß von V* mindestens so groß ist wie das Maß des Intervalls [0, 1] (denn V* ist mindestens so groß wie V, das eine Spannweite von 0 bis 1 hatte). Andererseits ist die Vitali-Menge kleiner oder gleich dem Intervall [-1, 2]. Das heißt: μ([0, 1]) = 1 ≤ μ(V*) ≤ μ([-1, 2]) = 3. Demnach muss die Vitali-Menge ein Maß zwischen 1 und 3 haben.

© Spektrum der Wissenschaft / Manon Bischoff (Ausschnitt) Spannweite der einzelnen Mengen | Die Menge V erstreckt sich von 0 bis 1, während die Werte p von -1 bis 1 reichen. Daher erstreckt sich die Vitali-Menge V* von -1 bis 2.