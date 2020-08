Springers Einwürfe: Wenn Plastik vom Himmel regnet

Träumen Sie nicht auch manchmal davon, der Hektik der Stadt zu entfliehen – weit, weit hinaus in die Wildnis? Statt Abgasen und Feinstaub wird dort jeder tiefe Atemzug würzige Berg- oder Seeluft in die Lungenbläschen pumpen, und lächelnd werden Sie das Gesicht in den von Schadstoffen unbelasteten Regen halten.

Wenn Sie unbedingt an diesem schönen Gedanken festhalten möchten, rate ich Ihnen von der Lektüre der Arbeit ab, die ein Team um die Umweltforscherin Janice Brahney von der Utah State University im Juni 2020 veröffentlicht hat. Die Gruppe sammelte in den geschützten Nationalparks im Westen der USA Niederschlagsproben und analysierte sie auf Mikroplastik (Science 368, S. 1257–1260, 2020).

Gemeint sind Kunststoffteilchen, die kleiner sind als fünf Millimeter. Mikroplastik entsteht, wenn der übliche Kunststoffmüll, wie wir ihn in gelben Säcken sammeln, bewegt wird und sich mit der Zeit von selbst zerkleinert – aber auch, wenn von vornherein winzige Plastikteilchen beim Färben mit der Spritzpistole versprüht, mit Fabrikabgasen in die Luft geblasen oder beim Abwaschen kosmetischer Produkte in den Wasserkreislauf gespült werden. Der Gutteil all dieser Partikel ist nur Millimeterbruchteile groß, also so winzig wie vom Erdboden emporgewirbelter Staub – aber leichter. Mikroplastik lässt sich deshalb besonders bereitwillig vom Winde verwehen.

Das wiederum erklärt, warum Brahneys Mitarbeiter in den weit entfernt von allen US-Ballungszentren gesammelten Staubproben bis zu fünf Prozent synthetische Polymere fanden. Die mikroskopisch kleinen Fädchen und Klümpchen genießen somit eine Freiheit, die nicht bloß über den Wolken grenzenlos sein muss. Wer weiß, fragt Brahneys Gruppe, ob sie überhaupt alle vom amerikanischen Kontinent stammen?