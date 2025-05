Die fabelhafte Welt der Mathematik: Die Welt wird immer komplexer, und der Grund dafür ist die Zeit

Möchte man beschreiben, wie sich Flüssigkeiten und Gase verhalten, müsste man also streng genommen jedes einzelne Teilchen verfolgen. Dass das nicht machbar ist, wusste auch Boltzmann. Deshalb entwickelte er eine Gleichung, welche die Bewegung der Partikel im Mittel beschreibt. Doch dabei tat sich ein Mysterium auf: Die einzelnen Atome und Moleküle scheinen völlig anderen Gesetzmäßigkeiten zu folgen als ihr Kollektiv. Wie kann das sein?

Warum vergeht die Zeit in nur eine Richtung?

Stellen Sie sich vor, ich zeige Ihnen ein kurzes Video von Kugeln, die mehrmals zusammenstoßen und sich entlang eines Billardtischs (ohne Löcher) bewegen. Und jetzt frage ich Sie: Habe ich das Video vorwärts oder rückwärts abgespielt? Falls das Video kurz genug ist, damit sich die Reibung nicht bemerkbar macht, lässt sich die Frage unmöglich beantworten. Die newtonschen Bewegungsgleichungen, welche die elastischen Stöße der Billardkugeln beschreiben, hängen nicht von der Zeitrichtung ab. Sie liefern vorwärts wie rückwärts dasselbe Ergebnis.

Gleiches gilt für die Partikel, aus denen sich Gase oder Flüssigkeiten zusammensetzen. Im 19. Jahrhundert nahm die Fachwelt an, dass diese sich wie kleine Kugeln durch den leeren Raum bewegen, immer mal wieder gegeneinanderstoßen und den newtonschen Bewegungsgesetzen folgen, so wie die zuvor genannten Billardkugeln. Heute wissen wir, dass das so nicht stimmt. Atome und Moleküle gehorchen der Quantenmechanik, die wesentlich komplexer ist. Doch das tut in diesem Fall nichts zur Sache: Denn auch die Quantenmechanik ist invariant unter Zeitumkehr. Auch hier spielt es keine Rolle, ob man einen Prozess vorwärts oder rückwärts betrachtet.