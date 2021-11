Kommentar: Mit Kernkraft durch die Energiewende

Kernkraft als Brücke

2020 machte die Kernenergie etwa elf Prozent unserer Stromversorgung aus – und das, ohne gefährliche Treibhausgase auszustoßen. Obwohl kaum eine Partei bei der Bundestagswahl 2021 eine Abkehr des Ausstiegs thematisierte, wurden in der deutschen Bevölkerung erstmals seit vielen Jahren wieder Stimmen laut, man solle diese Entscheidung überdenken. Denn Kernkraft ist wesentlich klimafreundlicher als fossile Brennstoffe, mit einem Ausstoß von etwa zwölf Gramm Kohlenstoffdioxid pro Kilowattstunde. Diese entstehen nicht direkt bei der Erzeugung des Stroms, sondern unter anderem beim Abbau, der Anreicherung und dem Transport von Uran oder dem Auf- und Abbau der Anlagen. Die durch den strahlenden Abfall verursachten Emissionen sind dabei aber nicht mit eingerechnet, da sich diese nicht langfristig abschätzen lassen.

Technisch gesehen könnte man die sechs noch in Betrieb stehenden Kraftwerke mehrere Jahre nutzen. Indem man sie am Netz lässt, könnte man den Kohleausstieg beschleunigen und die Treibhausgasemissionen schneller senken. Tatsächlich ließen sich dadurch jährlich etwa 55 Millionen Tonnen CO 2 einsparen.

Kohle-Fakten Braun- und Steinkohle haben bei Weitem die schlechteste Umweltbilanz: Pro erzeugter Kilowattstunde setzt Erstere etwa 1160 Gramm Kohlenstoffdioxid frei, Zweitere etwa 800 Gramm. Im Vergleich: Bei Erdgas liegt der Verbrauch bei rund 180, bei Heizöl zirka 270 Gramm. Bis 2038 soll der Kohleausstieg gelingen, die Grünen fordern ihn sogar schon für 2030. 2020 machte der Anteil von Kohle bei der bundesweiten Stromversorgung allerdings noch 23,7 Prozent aus – also fast ein Viertel. Aktuell gibt es etwa 148 aktive Kohlekraftwerke in Deutschland, 2015 stießen sie rund 207 Megatonnen Kohlenstoffdioxid in die Luft. Die Kraftwerke emittieren zudem allerlei andere schädliche Stoffe: Schwefeldioxid, Stickoxide, Kohlenmonoxid, Quecksilber oder Arsen sowie radioaktive Isotope wie Uran, Thorium und Radium. Auch über vorzeitige Todesfälle wegen der verursachten Luftverschmutzung wird immer wieder diskutiert, laut Greenpeace starben im Jahr 2015 etwa 3100 Menschen in Europa durch deutsche Kohlekraftwerke. Selbst wenn dieser spezifische Wert von einigen Fachleuten angezweifelt wird, steht außer Frage, dass die Verbrennung von Kohle negative gesundheitliche Folgen hat.

International gesehen würde Deutschland damit einem Trend folgen. Denn viele Länder halten an der Kernkraft fest, einige investieren sogar in neue Kraftwerkstypen. Dazu gehören zum Beispiel Mini-Reaktoren, so genannte SMRs (englisch: small modular reactors), die sich seriell herstellen lassen und zumindest nach Ansicht der beteiligten Unternehmen günstiger und sicherer sind als herkömmliche Varianten. Ebenfalls in Vorbereitung sind Reaktoren der »vierten Generation«, in denen eine Kernschmelze – wie Unterstützer dieser Systeme versichern – so gut wie unmöglich wäre und die außerdem weniger Abfall produzieren, der sich zugleich schneller abbauen soll. Doch so viel versprechend die Ansätze klingen, sind vor allem die Kernreaktoren der vierten Generation noch Jahrzehnte von einer tatsächlichen Umsetzung entfernt.

Mehr Forschung benötigt

Beim Kampf gegen den Klimawandel herrscht allerdings dringender Handlungsbedarf. Weil sich Kraftwerke, die auf regenerativen Energieträgern basieren, wesentlich schneller herstellen lassen, eignen sich künftige Planungen und Investitionen in diesem Bereich. Das Aufstellen weiterer Windräder allein wird das Problem der Energiewende aber nicht lösen: Man muss vor allem den Netzausbau und die Speicherentwicklung vorantreiben. Doch bis sich unser Energiebedarf zuverlässig durch erneuerbare Energien decken lässt, könnte sich die Kernkraft als verlässliche und klimafreundliche Möglichkeit erweisen, um die elektrische Grundlast zu gewährleisten. Zudem bietet uns die Kernenergie verglichen mit Erdgas mehr Unabhängigkeit von anderen Ländern.

Der Windausbau stockt Obwohl wir auf einen massiven Ausbau der Windenergie angewiesen sind, um die Klimaziele zu erreichen, kam gerade dieser Sektor in den letzten Jahren ins Stocken: 2020 wurden in Deutschland 40 Prozent weniger Windkraftanlagen genehmigt als fünf Jahre zuvor. Tatsächlich blieb nur in Brandenburg die Anzahl der Genehmigungen konstant – in allen anderen Bundesländern sank sie. Im Saarland gab es 2020 keine einzige, in Bayern drei. Dabei mahnen Energieexperten wie Ingo Stuckmann vom »Zero Emission Think Tank«, man müsse jährlich etwa 2000 neue Windräder aufstellen, um die Klimaziele zu erreichen. Einer der Hauptgründe für den Rückgang ist laut dem Umweltministerium, dass man den Bau seit 2017 bundesweit ausschreiben müsse. Das verdränge viele kleinere Unternehmen aus dem Markt, während sich größere Anbieter einen Preiskampf liefern. Hinzu kommen die Abstandsregeln in einigen Bundesländern, die vorsehen, dass Windräder mindestens 1000 Meter Entfernung zur nächsten Wohnsiedlung einhalten müssen. Eine weitere Erschwernis sind Naturschützer, die gegen den Bau der Anlagen klagen. Dabei sollte gerade dieser Bevölkerungsgruppe klar sein, wie wichtig diese Art der Energiegewinnung zur Erhaltung unseres Planeten ist.

Aber auch auf dem Gebiet der Kernkraft gibt es Forschungsbedarf. Neben der Entwicklung sicherer Kraftwerkstypen erfordert der Umgang mit Atommüll weitere Innovationen – denn eine Endlagerung für hunderttausende Jahre kann keine Lösung sein. Einen Schritt in diese Richtung ist der Transmutationsreaktor »Myrrha«, der gerade in Belgien getestet wird. In diesem wird radioaktiver Müll mit Neutronen beschossen, damit andere radioaktive Isotope mit wesentlich kürzeren Halbwertszeiten entstehen. Solche Anlagen könnten sogar Strom erzeugen, so dass sich der Müll letztlich effizient nutzen ließe.