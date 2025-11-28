Die fabelhafte Welt der Mathematik: Die Kleinsche Flasche dürfte in drei Dimensionen nicht existieren

Zwei vereinigte Möbiusbänder

Felix Klein begeisterte sich ebenfalls für die Eigenschaften von Möbiusbändern. Und er überlegte sich: Wenn man zwei gewöhnliche Bänder entlang ihres Rands zusammenklebt, dann erhält man ein breiteres Band – sprich, je eine Kante der beiden Bänder verschwindet. Ein Möbiusband hat aber nur eine einzige Kante. Was passiert also, wenn man zwei Möbiusbänder zusammenklebt?

In diesem Fall ergibt sich eine Oberfläche ohne Rand. Das Ergebnis ist die Kleinsche Flasche, eine Oberfläche, die wie ein Möbiusband kein Innen und kein Außen hat.

A mathematician named Klein

Thought the Möbius band was divine.

Said he: »If you glue

The edges of two,

You'll get a weird bottle like mine.« – Leo Moser, Mathematiker

Falls Sie jetzt nach dem vorigen Bastelspaß motiviert sind und versuchen möchten, zwei Möbiusbänder zusammenzukleben, muss ich Sie leider enttäuschen. Das wird Ihnen wohl nicht gelingen, falls Sie nicht das Basteln in vier Dimensionen beherrschen. Denn nur dort lässt sich die Kleinsche Flasche realisieren.

Aber was war dann dieses Objekt auf dem Tisch, das meine Kollegin Karolin Breitschädel so kaltgelassen hat?

Das war auch eine Kleinsche Flasche. Aber die Einbettung dieser Figur in den dreidimensionalen Raum führt zu einem Artefakt: An einer Stelle durchdringt sich die Flasche selbst. Ohne eine solche Durchdringung lässt sich die Kleinsche Flasche nicht in 3D umsetzen. Im Vierdimensionalen hingegen gibt es das Hindernis nicht.

CC BY-SA 4.0 © Pochi999 / Kleinsche Flasche Kleinsche Flasche | Eine Kleinsche Flasche durchdringt sich im dreidimensionalen Raum stets an einer Stelle selbst.

Das ist, wie wenn man seinen Schatten beobachtet und eine Hand vor seine Stirn oder hinter seinen Kopf führt. Im zweidimensionalen Schattenbild sieht es aus, als würde die Hand im Kopf verschwinden – und es lässt sich kein Unterschied zwischen beiden Handlungen erkennen. Erst die dritte Dimension kann alle geometrischen Informationen auflösen. So ist es auch mit der Kleinschen Flasche, nur eben in einer Dimension höher.

Die Besonderheiten der Kleinschen Flasche

Nach all den visuellen Herausforderungen möchte ich Ihnen noch eine einfachere Möglichkeit geben, sich die Kleinsche Flasche vorzustellen. Wie das Möbiusband lässt auch sie sich, rein theoretisch, durch ein ebenes Blatt Papier konstruieren. Hierfür klebt man den rechten und linken Rand zusammen und bildet daher zunächst ein gewöhnliches Band. Und dann klebt man noch den oberen und unteren Rand zusammen, führt aber zuvor wie beim Möbiusband eine Verdrehung um 180 Grad durch.

Da sich das in der Praxis nicht bewerkstelligen lässt, hilft es, sich stattdessen eine Ameise vorzustellen, die auf dem ebenen Blatt herumläuft. Sobald sie auf einen der vier Ränder trifft, wird sie auf den gegenüberliegenden Rand gebeamt. So ähnlich wie die Schlange im ikonischen Handyspiel der 2000er Jahre, »Snake« – die älteren Lesenden werden sich erinnern. Um die Kleinsche Flasche zu erhalten, muss man jedoch ein gegenüberliegendes Randpaar spiegeln: Wenn die Ameise beispielsweise die obere linke Ecke passiert, dann kommt sie unten rechts wieder heraus.

© Letop / Kleinsche Flasche / public domain (Ausschnitt) Mit Papier eine Kleinsche Flasche basteln | Indem man ein Blatt Papier zuerst zu einem Zylinder rollt, lässt sich daraus (zumindest theoretisch) eine Kleinsche Flasche basteln.

Wie das Möbiusband hat auch die Kleinsche Flasche spannende mathematische Eigenschaften. Unter anderem bildet sie die einzige Ausnahme des Satzes von Ringel-Youngs, der mit der Färbung von Objekten zu tun hat. Möchte man beispielsweise eine Landkarte zeichnen und die jeweiligen Länder einfärben, ohne dass benachbarte Staaten dieselbe Farbe haben, braucht man nur vier unterschiedliche Farben – völlig egal, wie die Länder angeordnet sind. Das besagt der Vier-Farben-Satz.

Dessen Verallgemeinerung ist der Satz von Ringel-Youngs: Er gibt an, wie viele Farben man höchstens braucht, um Länder auf Oberflächen verschiedener Form einzufärben. Wie sich herausstellt, hängt das von der Anzahl der Löcher der Oberflächen ab. Zum Beispiel könnte ich mich entscheiden, eine Karte für einen donutförmigen Planeten anzufertigen. Wie viele Farben brauche ich in dem Fall maximal? Da der Planet ein Loch hat, folgt aus dem Satz, dass höchstens sieben Farben ausreichen.

Der Satz von Ringel-Youngs gilt für alle Oberflächen – außer die Kleinsche Flasche. Diese sollte dem Satz zufolge auch durch höchstens sieben Farben kolorierbar sein. Wie sich aber herausstellt, genügen für die Kleinsche Flasche stets sechs.

© Cmglee / Kleinsche Flasche CC BY-SA 4.0 (Ausschnitt) Färbung einer Kleinschen Flasche | Möchte man eine beliebige Aufteilung einer Kleinschen Flasche so färben, dass keine zwei benachbarten Gebiete die gleiche Farbe haben, sind nur sechs Farben nötig.

Wegen solcher einzigartiger Eigenschaften – und ihrer Nichtorientierbarkeit – ist die Kleinsche Flasche ein beliebtes Objekt von Mathematikerinnen und Mathematikern. Und auch in der Physik taucht die Kleinsche Flasche auf. Sie kann dabei helfen, komplizierte Quantenzustände zu beschreiben, ganz ähnlich wie das Möbiusband die Spinzustände veranschaulicht.