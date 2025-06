Springers Einwürfe: Ein grüneres Dach über dem Kopf

Tatsächlich hat ein Team um die Umweltingenieurin Elisabeth Van Roijen von der University of California in Davis gezeigt: Baumaterial ließe sich so herstellen, dass es dabei der Luft große Mengen von CO 2 entzieht. Auf diese Weise könnte innovativer Beton theoretisch pro Jahr mehr als 16 Gigatonnen Kohlendioxid speichern. So etwas zu entwickeln und in industriellem Stil zu produzieren, würde zwar nicht billig, könnte aber mit den hohen Kosten von Umweltmaßnahmen in der Schwerindustrie, im Flugzeug- und Schiffsbau verrechnet werden.

Bei CO 2 -neutralem Beton ist noch lange nicht Schluss. Umwelttechniker von den Universitäten Schanghai, Hongkong, Macao und Texas haben den gesamten Bauprozess ins Visier genommen. Sie stellen sich Asche, Schlacke, Stäube, sogar Biokohle als Rohstoff für eine Kreislauf-Bauwirtschaft vor.

Vorfabrizierte Strukturen, wie sie schon Buckminster Fuller imaginierte, sparen Gewicht und Energie. Manche moderne Techniken überbieten Fullers Visionen, wenn etwa Gemäuer mit 3-D-Druckern aus der Tube gepresst wird. Und in Zukunft sollen Biologie und Architektur sogar verschmelzen. Nicht nur könnten Wände und Dächer Pflanzen tragen, sondern selbst organisch heranwachsen. Sobald in nachhaltigen Baustoffen Pilzfäden oder fotosynthetisch tätige Cyoanobakterien an Stelle von Zement das Material verfestigen und Häuser sich wie filigrane Lebewesen in den Himmel winden, kommt vielleicht eine Zeit, in der weder Goethe noch wir selbst unser Stadtbild wiedererkennen würden.