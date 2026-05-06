Neues »Heizungsgesetz«: Ein Witz von einem Gesetz

Wie so häufig, wenn man Beispiele dafür sucht, wie man Sachen richtig macht, lohnt der Blick nach Skandinavien. Die nordischen Länder werden bekanntlich nicht gerade von kalten Wintern verschont. Trotzdem heizen in Norwegen schon heute über 60 Prozent der Haushalte mit Wärmepumpe, in Finnland und Schweden sind es etwa die Hälfte. Das viel diskutierte und auch jenseits sachlicher Argumente zerrupfte »Heizungsgesetz« der alten Bundesregierung sollte auch Deutschland auf diesen Weg bringen. Hier heizen derzeit nicht einmal 5 von 100 Haushalten mit Wärmepumpe (wobei immerhin die meisten Neubauten mit der strombasierten Heizung ausgerüstet werden). Doch das wichtige Thema klimaneutrales Heizen hielt dem politischen Kalkül nicht stand: CDU und CSU gelang es damit, die Umfragewerte der Grünen in Richtung Keller zu schicken, während sie selbst an Zuspruch gewannen. Warum sollten sie diesen Trumpf nun wieder aus der Hand geben? Vielleicht, weil es geboten wäre!

Anstatt sich am früheren Wirtschaftsminister Robert Habeck abzuarbeiten, sollte insbesondere auch der Unionsteil der Bundesregierung besser realistische Pläne für die Energiewende im Gebäudesektor schmieden. Der Umstieg auf klimaneutrale Heizanlagen ist kein links-grünes Projekt, sondern unser Teil der Aufgabe, die Erde als lebenswerten Ort zu erhalten. Ganz nebenbei machen wir uns damit unabhängig von immer unzuverlässigeren Lieferungen fossiler Rohstoffe durch zweifelhafte Regime. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Energiekrise

Fossiler Weg pro forma offen

Die geplanten Änderungen am Heizungsgesetz werden uns weder klima- noch geopolitisch weiterbringen, und auch Eigentümer werden nicht davon profitieren. Denn sehr hohe Anteile von Biobrennstoff im System hätten auch einen hohen Preis. Beispiel Gas: Wasserstoff kann Erdgas nur zu maximal 20 Prozent beigemischt werden; zudem ist das Gas knapp, teuer und in anderen Branchen unersetzlich. Die übrige Beimischung muss also vor allem aus Biomethan erfolgen, dessen Anteil im heutigen Erdgasnetz ein Prozent beträgt. Damit könnte man etwa zwei Prozent der Haushalte beheizen. Wem das genügt, der muss klären, dass diese zwei Prozent der Haushalte die Kosten für das Erdgasnetz übernehmen, das für diese Art der Versorgung überdimensioniert wäre. Und wer mehr will, muss noch mehr Energiemais in die Landschaft stellen und die Kosten für die Umrüstung der meisten bestehenden Biogasanlagen bezahlen. Die können nämlich nicht ohne zusätzliche Reinigungsstufe ins Erdgasnetz einspeisen.

Vor diesem Hintergrund ist es beinahe egal, ob die Bundesregierung für das Jahr 2040 dann 60, 80 oder 100 Prozent an grünem Gas im Netz fordert. Die Kosten dafür werden ohnehin so hoch sein, dass kein wirtschaftlich denkender Hauseigentümer sich das leisten wird. Die Bundesregierung bietet also einen »technologieoffenen« Weg für das Heizen an, den praktisch niemand mehr einschlagen wird – außer vielleicht Vermieter, die bereitwillig ihre Mieterinnen und Mieter die Rechnung zahlen lassen.

Auch unter dem neuen Gesetz wird die Wärmepumpe Gas- und Ölheizung verdrängen, wenn auch etwas langsamer und für viele zu einem hohen Preis. Da stellt sich die Frage: Meint die Bundesregierung es überhaupt ernst mit der Novelle? Oder geht es in erster Linie darum, einen fossilen Weg pro forma offenzuhalten, um den Menschen vermeintlich nicht zu viel zuzumuten?

In einem anderen Zusammenhang behauptete eine frühere Bundeskanzlerin einmal: »Wir schaffen das.« Damals setzte sie ein hoffnungsvolles Zeichen angesichts einer Herausforderung, von der man noch nicht wusste, wie groß sie genau ist und welche Ressourcen sie uns abverlangt. Die aktuelle Bundesregierung macht es anders. Bei einem Problem, das sich präzise umreißen lässt – Anzahl der beheizten Gebäude und der unterstützungswürdigen Haushalte – und dessen Lösung in Form von Wärmepumpen und sauberem Strom vor uns liegt, sendet sie das Signal aus: Wir müssen es ja gar nicht schaffen. Wenn das kein Witz sein soll, dann ist es vor allem: mutlos und unambitioniert.