Kinder-Osteopathie: Babys sind weder schief noch blockiert

Eltern kennen das: Sie tragen, schuckeln und stillen das Baby, singen, gehen spazieren und schuckeln es wieder – trotzdem weint es. Hungrig? Müde? Überfordert? Nein, das Kind habe ein »Geburtstrauma«, sagt zumindest die Osteopathin. Das Baby sei gewiss zu schnell, zu langsam, mit der Geburtszange oder gar per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Überhaupt ist so eine Geburt an sich ja schon stressig!

Oft gibt es in Geburtsvorbereitungskursen Hinweise auf das sanfte Wirken von Kinder-Osteopathie; so manche Hebamme empfiehlt die Behandlung. Was ist davon zu halten?

Schauen wir zunächst, wie die Therapie funktionieren soll: Der Amerikaner Andrew Taylor Still hat die Osteopathie erfunden. Der Arzt entwickelte seine »manuelle Therapie« um das Jahr 1874. Die Idee ist also schon etwas älter. Still sah den Ursprung aller möglichen gesundheitlichen Beschwerden in »Blockaden«, die es zu lösen gelte. Ziel war ein harmonischer Blutfluss und der Abtransport von Schadstoffen (»arterial rule«).

Seiner Überzeugung nach handelte es sich dabei ursächlich zumeist um Fehlstellungen des Skeletts, teilweise um Fehllagen von Organen, die sich mit bloßen Händen beheben ließen. Außerdem sollten sich damit Wirbel und Knochen »zurechtrücken« sowie Muskeln und andere Körperteile mit »sanftem Druck« behandeln lassen. Auf diese Weise – so das Versprechen bis heute – würden die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert und gestärkt, wodurch selbst langwierige Beschwerden wie Schmerzen heilbar wären. Ein wirklich vollmundiges Versprechen.