Die fabelhafte Welt der Mathematik: Pentium-Bug: Primzahlen decken Hardwarefehler auf

Dadurch enthielten alle Berechnungen, die auf diesen fünf Einträgen basierten, einen Fehler. Und weil der SRT-Algorithmus rekursiv ist, kann sich die Ungenauigkeit verstärken. Ein bekanntes Beispiel, bei dem ein falsches Ergebnis entsteht, ist die Division von 4 195 835 durch 3 145 727: Der Pentium-Prozessor liefert 1,33373907…, während der korrekte Wert 1,3338204… lautet.

Auch wenn der Fehler für die meisten Anwender extrem unbedeutend war, schlug er durch die unangebrachte Reaktion von Intel hohe Wellen. Die Firma hat inzwischen daraus gelernt und unterzieht ihre Hardware zahlreichen Tests, bevor sie sie auf den Markt bringt. Der Vorfall hat viele Memes und Witze hervorgebracht. Unter anderem haben einige Personen eine Top-10-Liste für neue Intel-Werbeslogans zusammengetragen:

Top-10-Slogans

9.9999973251 It's a flaw, dammit, not a bug

8.9999163362 It's close enough, we say so

7.9999414610 Nearly 300 correct operation codes

6.9999831538 You don't need to know what's inside

5.9999835137 Redefining the PC – and mathematics as well

4.9999999021 We fixed it, really

3.9998245917 Division considered harmful

2.9991523619 Why do you think they call it *floating* point?

1.9999103517 We're looking for a few good flaws

0.9999999998 The errata inside