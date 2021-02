»Perseverance«: Hört auf mit den Marsmikroben!

Die »Perseverance«-Mission muss man einfach toll finden: Hunderte Menschen bauen in jahrelanger Arbeit einen Roboter, schießen ihn an der Spitze einer Rakete ins All und lassen ihn sieben Monate später kunstvoll auf dem Mars landen. Von dort wird der ferngesteuerte Kleinwagen für Jahre Bilder und Messdaten zur Erde funken. Er wird eine kleine Drohne starten lassen. Und er wird Bodenproben in Röhrchen packen, damit eine andere Mission diese in einigen Jahren auflesen und zurück zur Erde bringen kann.

All das wird der 2,7 Milliarden US-Dollar teure, am 18. Februar 2021 erfolgreich gelandete NASA-Rover leisten. Seine Landung markiert einen Höhepunkt menschlicher Ingenieurskunst. Sie lässt Zuschauerinnen und Zuschauer in aller Welt völlig zu Recht staunen, stiftet vielleicht sogar eine Art Gemeinschaftsgefühl. Und sie zeigt uns, was das Universum für uns bereithält, wenn wir uns etwas trauen. Das macht Mut und bringt Hoffnung, gerade in Zeiten einer globalen Pandemie.

Die Suche nach Leben, eine interplanetare Möhre

Man sollte meinen, das genügt. Doch die Mission soll noch mehr leisten: Mit Hilfe der von »Perseverance« gesammelten Proben soll endlich der Nachweis gelingen, dass sich auf dem Mars einst außerirdisches Leben entwickelt hat. Die NASA betont diese Aussicht bei jeder Gelegenheit – eine Art interplanetare Möhre, mit der die US-Weltraumbehörde die Öffentlichkeit die teure Reise zum Mars schmackhafter machen will. Mancher hofft sogar, dass der neue Rover eine Besiedlung des Roten Planeten vorbereitet, wie sie SpaceX-Chef Elon Musk schon vor Jahren als Ziel ausgegeben hat.

Laden... © NASA/JPL-Caltech (Ausschnitt) »Perseverance« | Der neue Mars-Rover trägt sieben wissenschaftliche Instrumente an Bord. Unter anderem soll er mit seinem Greifarm Proben aus der Oberfläche herausbohren und sie in kleinen Röhren verschließen.

Marsmikroben und Marskolonie sind große Träume, die viele Menschen mitreißen. Doch beides ist Wunschdenken. Ja, auf dem Mars gab es einst große Mengen flüssiges Wasser, das verrät seine von Flusstälern zerfurchte Oberfläche. Aber ob der Planet vor 3,5 Milliarden Jahren wirklich ein erdähnlicher Ort war, wie die NASA suggeriert, ist offen. Klimasimulationen der damaligen Zeit sprechen eher dagegen. Laut ihnen war der Mars in seinen Kindertagen von kilometerdicken Eispanzern bedeckt. Wasser wäre also vor allem unter Gletschern geflossen, etwa nach Vulkanausbrüchen oder Meteoriteneinschlägen.

Nicht auszuschließen, dass sich trotz solch widriger Bedingungen Mikroben entwickelt haben. Doch ihre Relikte werden nur mit sehr viel Glück in jenen Proben stecken, die »Perseverance« aus den oberen Zentimetern der Oberfläche herausbohrt. Stattdessen wird der gehypte Rover bloß neues Futter für Wissenschaftler liefern, die sich für schwer greifbare Geologie und Mineralogie begeistern, wie schon seine Vorgänger. Die große Frage nach den Marsmikroben wird dagegen vermutlich offen bleiben, selbst wenn künftige Rover wie das für 2022 geplante ESA-Gefährt ExoMars weiter in die Tiefe vordringen.