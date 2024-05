Warkus' Welt: Das komplizierte Problem des Bewusstseins

Matthias Warkus stellt Gibt es vernünftige Rassisten? Hat nicht nur der Ärger unseres Vorgesetzten eine Ursache, sondern auch alles andere auf der Welt? Und was ist eigentlich Veränderung? Der Philosophstellt in seiner Kolumne »Warkus’ Welt« philosophische Überlegungen zu alltäglichen Fragen an.

Es lässt sich an vielem, wenn nicht gar an allem zweifeln. Dieser radikale Zweifel hat eine große philosophische Tradition: Sind meine Wahrnehmungen nicht nur unzuverlässige Informationen? Sind Naturgesetze nicht bloß statistische Korrelationen, die nie Sicherheit liefern können? Und Moralvorstellungen, die man mir als rational begründet verkaufen will, in Wahrheit schöngeredete Emotionen oder Machtinteressen?

Eines, worauf sich immerhin viele Philosophen einigen können, ist, dass es Bewusstsein gibt, und zwar wenigstens eins, nämlich das jeweils eigene. Man kann in René Descartes’ Worten sagen: »Ich denke, also bin ich.« Doch selbst, wenn man das Denken nicht als zentrale Bewusstseinsleistung ansieht, kann man sich immer noch darauf zurückziehen, dass man Empfindungen hat, die Welt um sich herum und sich selbst also erfährt. Ich befinde mich irgendwo, ich befinde mich irgendwie. Mein Bewusstsein markiert ein Ich, ein Jetzt, ein Hier.

Aber ist dieses Ich-jetzt-hier-Sein, dieses Empfinden, Befinden, Denken stets völlig neutral oder hat es eine bestimmte Färbung oder Geschmacksrichtung? Diese könnte etwa damit zusammenhängen, dass wir Menschen sind und keine Wale, keine Roboter oder – um ein berühmtes Beispiel herauszuziehen – keine Fledermäuse. In seinem zum Klassiker gewordenen Aufsatz »What Is It Like to Be a Bat?« aus dem Jahr 1974 argumentiert der amerikanische Philosoph Thomas Nagel, dass wir niemals wirklich wissen können, was Bewusstsein ist, ohne zu beachten, wie es sich aus der Innenperspektive anfühlt. Wir können so viele naturwissenschaftliche Fakten über das Gehirn, das Nervensystem und den Sinnesapparat einer Fledermaus sammeln, wie wir wollen. Wir können sogar versuchen, uns als Menschen so gut wie möglich vorzustellen, wie es wäre, Flughäute zu haben und in der Dunkelheit mit Hilfe von Echoortung Insekten zu jagen. Wie es aber wirklich ist, eine Fledermaus zu sein, werden wir aus der Außensicht nicht in Erfahrung bringen.